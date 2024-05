L'auto, i social e le foto: il giallo di Milena sparita

L'account Facebook cancellato, la macchina trovata con una gomma a terra e aperta, il telefonino spento. È un mistero la scomparsa di Milena Santirocco, coreografa, insegnante di ballo e di fitness di 54 anni, uscita dalla sua abitazione di Lanciano, in provincia di Chieti, attorno alle 14 di domenica scorsa per andare a fare una passeggiata al mare. Quel giorno aveva pranzato con il figlio minore, che vive con lei, poi è svanita nel nulla. I familiari sono certi che non si sia trattato di un allontanamento volontario.

Ieri mattina le ricerche si sono concentrate lungo la costa, nei pressi della località «Le Morge» di Torino di Sangro, con l'intervento di unità cinofile e di ricerca subacquea del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. I sommozzatori hanno scandagliato i fondali intorno agli scogli del vicino trabocco, ma non è stato trovato nulla. Sono continuate anche nei boschi, dove i cani molecolari hanno fiutato tracce della donna, e dall'alto con l'uso di droni e mezzi aerei. È proprio sul Lungomare di Torino di Sangro marina, in via Costa Verde, che il 29 aprile è stata trovata la Renault Clio grigia della donna con lo pneumatico posteriore sinistro bucato. Una telecamera di sorveglianza inquadra la macchina alle 14.30. Alle 15.38 compaiono le ultime foto sul suo «stato» Whatsapp, immagini romantiche di luoghi, il mare, un suo primo piano. Altre foto della scogliera la donna le invia al figlio. Il suo cellulare viene agganciato per l'ultima volta da una cella telefonica alle 18,37, poi il nulla: spento o non raggiungibile. Anche il suo profilo Facebook risulta chiuso, mentre quello Instagram è rimasto attivo. Passata al setaccio l'area naturale della Lecceta di Torino di Sangro e anche quella del cimitero canadese, luoghi che Milena frequentava spesso. Grande appassionata di fitness, aveva ideato un format, il passage andance in nature, un tipo di allenamento itinerante nel verde che spesso faceva con le allieve o le amiche. Le sue tracce si stanno cercando ovunque, si verificano gli avvistamenti. Qualcuno l'ha vista in zona Punta Aderci, altri sulle colline alle spalle del mare, vicino a un b&b, con indosso un giubotto rosso.

Milena viene descritta da tutti come una donna molto dinamica e attiva, piena di vita. Separata, con due figli, Manuel e Denis. Il più piccolo, 22 anni, vive ancora con lei. È stato lui domenica a denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Avevano pranzato insieme, poi lei era uscita per la consueta passeggiata domenicale. «Forse ha sbattuto la testa, forse un malore», ha detto il giovane alle Tv locali. Sicuramente non si è allontanata di sua spontanea volontà. «C'è qualcosa che non sappiamo», ne è certa la sorella Sonia, che ieri ha lanciato un appello sul profilo Instagram di Chi l'ha visto?. Ribadito poi dai microfoni della trasmissione televisiva La vita in diretta. «Vogliamo sapere se almeno è viva». È stata la sorella, quando i nipoti l'hanno avvertita che Milena non era tornata a casa, andando su Facebook per fare alcune verifiche, a scoprire che il suo account era stato cancellato.

Il timore è che possa essere stata costretta a farlo da qualcuno.