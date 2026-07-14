Lavitola, il reporter e il B&B dei misteri: i fari si accendono sui legami economici

Può non trattarsi di un "banale" Bed & breakfast? Chi gestisce la struttura di Valter Lavitola (unico indagato come mandante dell'attentato contro Ranucci) che si trova nel cuore di Roma? Solo lui? O c'è anche qualcun altro? Sono queste le domande che gli inquirenti si stanno ponendo circa una struttura che, fino a pochi giorni fa, sembrava "solo" una pensione frequentata da turisti. Ad accendere ulteriormente i riflettori su "Il Faro gianicolense", creando quindi un collegamento con Sigfrido Ranucci, è stato il pernottamento nella struttura di un giornalista di Report: si trattava del 2021 e il conduttore indicò quella opzione al suo collaboratore specificando che "per il pagamento ci penso io". Salvo poi scoprire che a occuparsene, regalando quindi il soggiorno, fosse stato lo stesso Lavitola (foto). Solo in nome dell'amicizia? O ci sono legami di natura economica tra il volto di Rai3 e il faccendiere? In un primo momento era solo una fonte, poi un amico fraterno, poi una persona che vedeva con regolarità, dopo ancora si scopre che entrava in Rai e accedeva alla redazione. Un rapporto quantomeno sui generis se pensiamo che Lavitola è considerato dalla Procura di Roma unico mandante dell'attentato dinamitardo che ha colpito Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. Ma le indagini della Procura capitolina sembrano non aver in alcun modo scalfito la vicinanza tra loro, tanto che i due, Ranucci e Lavitola, si sarebbero sentiti in più di un'occasione anche dopo la perquisizione.

Ma ci sarebbe anche un altro volto, parte dell'entourage del conduttore, che avrebbe avuto una telefonata con Lavitola quando era già indicato come unico mandante: si tratterebbe di Daniele Autieri, suo giornalista.

Autieri è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura per chiarire i suoi rapporti con Lavitola: occasione in cui avrebbe confermato di aver avuto un paio di telefonate con Lavitola tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2026, spiegando che si trattava di normali contatti con una fonte giornalistica mentre stava realizzando un servizio. Ma, secondo quanto ci risulta, ci avrebbe parlato anche dopo, quando Lavitola era già indagato: in quel caso, quindi, veniva usato ancora come fonte? O c'era dell'altro? Contattato da Il Giornale, però, Autieri ha preferito non commentare.

Un dubbio che certamente gli inquirenti cercheranno di dipanare alla luce delle future risultanze investigative, per comprendere fino in fondo quale fosse il ruolo di Autieri e se il suo rapporto con Lavitola si limitava a quello tra un giornalista e una propria fonte. Sopratutto se aggiungiamo che un altro collega ha, appunto, dormito nel suo hotel: non si tratterebbe più solo di Ranucci, ma anche del coinvolgimento (consapevole o meno) di figure a lui vicine, che sono peraltro dipendenti Rai. Tutti elementi al vaglio delle della tv di Stato che, però, può contare su strumenti e poteri certamente limitati rispetto a quelli di una Procura. Anche perché servizi di Report vengono acquistati in maniera forfettaria, senza che venga quindi allegato il dettaglio delle spese, elemento che rende più difficile riuscire a capire quanti giornalisti siano stati nella struttura del faccendiere e quanto la loro penetrazione nel sistema Lavitola fosse profonda.

Anche perché, facendo una ricerca, ci risulta che il numero indicato dalla struttura di Lavitola per effettuare le prenotazioni sia il medesimo del famoso bistrot: al numero che viene indicato da Google risponde chi in quel momento è al ristorante. "Chi prende le prenotazioni?", chiediamo mentre sotto si sente il rumore dei piatti e delle posate. "Noi, il proprietario è lo stesso, qual è il problema?", ci rispondono.

Elemento, questo, lamentato in più occasioni dai clienti, che sostengono di aver dovuto effettuare lì il chech-in: "Tra gli aspetti negativi c'è il check-in e check-out che abbiamo dovuto fare in un

ristorante pescheria". Il personale dell'attività gastronomica è il medesimo dell'hotel? In che modo viene gestita l'attività? Aspetti che andranno chiariti per comprendere i confini dell'azione di Lavitola e dei suoi business.