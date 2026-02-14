La mamma di Zoe: "Nessun perdono"

"Non esiste perdono. Almeno io ora non lo concepisco". Mariangela Auddino, la mamma di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa a Nizza Monferrato la notte tra il 6 e il 7 febbraio dal reo confesso Alex Manna, 19 anni noin lascia spazio ad alcuna pietà. "È piovuto ogni volta che mi sono avvicinata a quel maledetto ponte - dice della balconata sul Rio Nizza, dove il corpo della figlia è stato ritrovato senza vita -. E io lo so che era lei. Piangeva con me, per me, per il mio dolore". "Mi sto torturando - aggiunge la donna - del non averle detto vieni subito a casa quando l'ho sentita quella sera. Ma perché avrei dovuto?". Infine un appello alla società: "Vogliamo la verità. Vogliamo che tutta la società civile si mobiliti. Perché un uomo non deve nemmeno alzare un dito su una donna. E siamo noi genitori a doverlo insegnare ai figli. Sono le scuole a dover educare al rispetto e non alla rivalità".

Ai carabinieri del Ris di Parma stanno per arrivare gli indumenti di Zoe e di Alex, che stanno attualmente asciugando per evitare la formazione di muffe. Manna, secondo quanto finora ricostruito, avrebbe colpito la ragazza con una serie di violenti pugni sul volto per poi gettarla o "lasciarla solo cadere", come da lui affermato, nel Rio Nizza. Ieri ha parlato anche Rocco Giuseppe Iorianni, difensore con Patrizia Gambino di Manna. "Ci sono dichiarazioni di Alex che potrebbero trovare riscontro nell'omicidio preterintenzionale. È una vicenda molto più ingarbugliata di quanto potesse apparire all'inizio", ha detto il legale, che ha avanzato sospetti sui due amici del ragazzo accusati di favoreggiamento. "Chi ha fatto cosa? Al momento il coinvolgimento dei due amici è per favoreggiamento, ma è ancora tutto da definire. Alex è stato descritto anche come lo scemo della compagnia. Gli si voleva appioppare tutta questa storia?".

Iorianni non è inoltre del tutto convinto della confessione di Manna: "Durante il primo interrogatorio l'avvocato Gambino ha chiesto ad Alex: Sei sicuro di essere stato tu?. Ed è vero che lui risponde sì, ma la domanda stessa fa capire la situazione".