L'eleganza della ceramica tra storia e tecnologia

Eleganza e semplicità sono le parole chiave dell'allestimento Marazzi al Salone del Mobile di Milano, dove l'azienda di ceramiche Made in Italy, con sede a Sassuolo, ha realizzato la sua idea di suite di hotel urbano. In circa 200 metri quadri di spazio, Marazzi ha creato un ambiente in cui gli interni, lineari ed eleganti, confluiscono gli uni negli altri attraverso prospettive d'interni ed elementi d'arredo come leggeri diaframmi spaziali.

Il visitatore è accompagnato nell'esperienza attraverso un'equilibrata alternanza di vuoti e pieni, di spazi pubblici e privati, che si avvicendano mediante soglie architettoniche che segnano i passaggi tra la zona living e quella notte. Tutto è studiato nel più piccolo dettaglio nel progetto Marazzi, in modo tale da trasmettere un profondo senso di tranquillità e armonia in ogni ambiente della suite. La sobrietà che caratterizza il progetto non è sinonimo di essenzialità: facendo il proprio ingresso nella suite si percepisce la ricchezza dell'idea, che confluisce nella realizzazione anche grazie all'utilizzo delle lastre ceramiche di grande formato «The Top Stone Look» e «Marble Look».

Nelle prime, la bellezza ancestrale della pietra incontra la resistenza del gres, eccezionale interprete delle materie d'origine: Ceppo di Gré, Gris Du Gent, Granito Black e Pietra di Vals. Le seconde, invece, come richiama lo stesso nome, riproducono fedelmente le venature dei marmi più nobili e rari, per un prodotto ancora più nitido, grazie alla riproducibilità digitale ma, soprattutto, più sostenibile.

Queste ampie lastre di ceramica sono state applicate in maniera estesa dai rivestimenti a parete ai piani degli elementi d'arredo, in modo tale da richiamare con naturalezza e in continuità le essenze effetto marmo e pietra e gli ambienti della suite. La creazione di un ambiente di questo tipo, è frutto di un sapiente gioco di superfici, reso possibile dalle qualita conferite dalla Premium Technology 3D Ink di Marazzi, che conferisce uno straordinario realismo alle ceramiche, e alla tecnologia Puro Marazzi Antibacterial, in grado di eliminare fino al 99,9% batteri e altri microrganismi nocivi. Grazie a quest'ultimo trattamento, le ceramiche Marazzi possono essere applicate anche sulle superfici a diretto contatto con gli alimenti.

Le grandi lastre, grazie alle qualità conferite dalle straordinarie performance tecnologiche, possono diventare uno strumento di espressione progettuale in diversi ambiti di applicazione. L'esperienza maturata da Marazzi negli anni in quasi 90 anni di vita è il plus che conferisce ai prodotti l'appeal apprezzato in tutto il mondo. Fondata nel 1935 a Sassuolo, nel polo d'eccellenza della ceramica, dal 1982 Marazzi ha sedi produttive anche in Spagna ed è oggi parte del Mohawk Industries, il piu grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York.

L'azienda è presente in 140 Paesi e il suo nome è da tempo sinonimo di ceramiche d'alta qualità per pavimenti e rivestimenti.