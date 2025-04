L'estate di Riccione non sarà più la stessa: divorzio con Radio Deejay

Linus, Radio DJ

È divorzio tra Riccione e Radio Deejay. Dopo 38 anni di trasmissioni estive, l'emittente diretta da Linus (nella foto) e per la quale sono passati tra gli altri Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Fabio Volo, gli 883 e Alessandro Cattelan, dalla prossima estate non si «trasferirà» più nella località della riviera romagnola. L'annuncio, carico di rammarico, arriva direttamente dal direttore artistico Linus, che attraverso i suoi profili social parla di «una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest'estate Radio Deejay non sarà a Riccione». Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta, accompagna il post con alcune immagini storiche del palco che dal 1987 ha animato le estati romagnole. «Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato», dice con un tono piuttosto polemico il direttore della radio.

La notizia è stata confermata indirettamente anche dal Comune di Riccione, che ha annunciato il cartellone del cosiddetto Riccione Music City, nel quale non figurano i tradizionali appuntamenti con la radio di via Massena. «Con Irama, Guè, Anna, Lazza, Luchè e tanti altri - si legge - Riccione accende l'estate con un cartellone unico» con «oltre venti concerti per tutti i target che si svolgeranno tra l'ultima settimana di luglio e il mese di agosto». I social si sono subito infiammati, con una figlia di fan nostalgici delle estati all'Acquafan e del palco montato in piazzale Roma sul quale sono passati tutti i protagonisti della musica italiana.

Molti se la prendono con la giunta di centrosinistra guidata da Daniela Angelini, altri candidano la vicina Rimini, Viareggio e Jesolo. «L'estate di Riccione non sarà più la stessa», scrive uno su Instagram. Questo è poco ma sicuro.