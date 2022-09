"La libertà è la nostra bandiera”. La lezione del Cav

Tutti amano la libertà ma in pochi sanno davvero esprimere la forza del suo significato vero e profondo. Nell'ultima pillola condivisa da Silvio Berlusconi sui suoi profili social c'è quella che potrebbe definirsi una vera lezione di libertà, l'esaltazione di un concetto che anche i più piccoli dovrebbero imparare fin dai banchi di scuola. Ed è quello che ha fatto il Cavaliere, salendo in cattedra per i piccoli studenti, durante una visita alla scuola dei suoi due nipoti. " Ieri sono stato a visitare una scuola dove vanno due miei nipotini e proprio nella loro aula si è alzato dai banchi dell'ultima fila un ragazzo dall'aria intelligente e mi ha detto: - Signor Presidente, cos'è per lei la libertà? Il maestro non era ancora arrivato, allora mi sono seduto in cattedra e ho cominciato a rispondergli con addosso gli occhi di tutti gli studenti della classe, che erano davvero incuriositii ", ha rivelato Silvio Berlusconi.

A quel punto, il Cavaliere non si è tirato indietro e ha rivelato quello che ha spiegato ai giovani studenti: " Per me la libertà è: il nostro primo valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. La libertà è la possibilità per ciascuno di noi, di utilizzare le nostre risorse, i nostri talenti, la nostra capacità di lavoro, i beni che possediamo legittimamente senza alcun limite e senza alcun altro vincolo che quello del rispetto del diritto degli altri ".

Il diritto alla libertà è primario ed è " il bene sommo da cui derivano tutti gli altri e viene prima dello Stato, anzi, esso giustifica, dà una ragione allo Stato che ha come compito primario quello di garantire a tutti l’esercizio della libertà ". Sono tante le forme di libertà e per i liberali, questa si manifesta nella sua versione più ampia, perché " i cittadini devono poter fare tutto ciò che non è esplicitamente vietato dalle leggi dello Stato ". Tra queste c'è anche la libertà economica, che si sviluppa sui principi della libera iniziativa.