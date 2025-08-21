"L'intesa del Pd con i grillini è solo politica e fa molti danni"

È il candidato in pectore del centrodestra per le elezioni in Toscana del prossimo 13 ottobre (manca solo il crisma dell'ufficialità). Alessandro Tomasi (FdI), sindaco di Pistoia al secondo mandato, è motivato. Il compito non è semplice ma il traguardo non è impossibile da raggiungere ("Non mi spaventa partire svantaggiato").

Alla sua candidatura manca solo il sì del tavolo nazionale.

"Per convincerli potrei dire che se cade la Toscana, si schianta il Pd".

In Toscana però Cinquestelle e Pd hanno raggiunto l'accordo.

"Loro, però, non pensano alla Toscana. L'accordo per loro è importante soltanto in prospettiva delle politiche".

Nella regione, però, sembrano in sintonia su molti punti.

"Questo è sicuro, come la volontà di non puntare sulle infrastrutture".

Parlano anche di un reddito di cittadinanza regionale.

"E intanto la Corte dei conti ha certificato un pesante disavanzo. Con la sanità che versa in cattive acque? Con questa proposta del reddito mentono sapendo di mentire. Si tratta di una proposta irrealizzabile dal punto di vista pratico e folle dal punto di vista politico".

Su cosa punterebbe?

"Bisogna frenare l'esodo dei giovani: servono politiche per il lavoro. E una politica per la casa: la nostra è tra le regioni dove il costo dell'affitto incide di più sul reddito. Per non parlare delle infrastrutture come l'aeroporto di Firenze. Lo stesso Giani ne chiedeva l'ampliamento 40 anni fa nei suoi volantini, ora invece pensa ad altro. La nostra priorità sono lo sviluppo delle infrastrutture, l'autonomia del ciclo dei rifiuti anche per abbattere i costi che cadono su cittadini e imprese e che aumentano ogni anno, una sanità che tagli gli sprechi e investa sui servizi, sviluppo per attirare imprese e per dare un futuro a questa regione".

"Latita la cura del territorio. Servono interventi per mettere in sicurezza argini dei fiumi e strade. E poi c'è il problema dell'approvvigionamento idrico".