L'ipocrisia della Boldrini sulla strage di italiani

La ramanzina a senso unico di Laura Boldrini è arrivata con puntualità. Dopo il confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Ernico Letta sulla commemorazione della strage di Marcinelle, l'ex presidente della Camera è intervenuta per aggiungere il proprio carico di indignazione. Chiaramente, contro la Meloni, mai nominata espressamente ma chiamata in causa a seguito di una lettera nella quale contestava al segrerio Pd un discutibile accostamento tra le vittime della strage in Belgio e i migranti del Mediterraneo.

Già, perché tutto era iniziato da lì. Da quel paragone approntato da Letta. Guai, però, a pensare che le parole dell'ex premier fossero anche solo fuori luogo: per Laura Boldrini l'errore è stato tutto della Meloni, rea di aver avanzato alcune puntualizzazioni. " La memoria di questo infausto giorno intreccia diverse tematiche, tutte ancora di stretta attualità. A partire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, una piaga profonda dell'Italia. Sulla salute di lavoratori e lavoratrici non si può e non si deve risparmiare: sia un imperativo, un obbligo non solo di legge ma anche morale per chiunque fa impresa ", ha così premesso la deputata dem in una nota. Poi è scattata la filippica sui migranti e contro " la destra ".

" Trovo davvero strumentali le polemiche da parte di chi, a destra, utilizza questa ricorrenza per fare propaganda politica. Perché speculare sulla morte dei nostri connazionali? Perché offendere la loro memoria e la storia d'Europa fatta di integrazione, affermando che le vittime di Marcinelle avevano più titolo a essere accolte in Belgio rispetto ai migranti che oggi sono in Italia e spesso vengono sfruttati, mal pagati, sono senza tutele e che continuano a morire sul lavoro? ", ha lamentato la Boldrini. Eppure, il primo a connotare la dolorosa ricorrenza con quel paragone era stato proprio Letta.

" Il richiamo al doppio standard, a immigrati di serie A e di serie B, fa capire qual è il livello di rispetto dei diritti umani a cui la destra vuole ispirarsi: quello di Orbán. Un pessimo segnale ", ha aggiunto l'ex presidente della Camera. Ma da Fratelli d'Italia è arrivata un'ideale replica a quelle accuse. " Il messaggio espresso da Giorgia Meloni stamattina in occasione della ricorrenza della tragedia di Marcinelle era assolutamente chiaro e lineare. Solo chi rappresenta un Pd disperato e capace di qualsiasi escamotage pur di fare propaganda elettorale come Enrico Letta poteva travisarlo ", ha infatti dichiarato il senatore di Fdi Massimo Ruspandini, tornando sul tema iniziale della contesa.