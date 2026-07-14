L'Italia sarà presente al summit. Antifa: "È giusto partecipare"

L'Italia non sarà la sola tra le principali nazioni a partecipare al summit contro l'estremismo di sinistra e antifa promosso giovedì a Washington dal Dipartimento di Stato americano. Nella lista dei sessanta paesi invitati da Marco Rubio figurano Germania, Canada, Messico, Inghilterra, Francia, Brasile, Argentina, Ungheria, India, Grecia e alcuni governi avrebbero già confermato la proprio presenza tra cui Argentina, India, Grecia mentre la Germania, così come altre nazioni europee, devono ancora sciogliere il nodo sulla partecipazione all'incontro.

Intanto l'adesione dell'Italia al summit sul pericolo del terrorismo rosso continua a far discutere. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto) ha spiegato che "è giusto essere presenti quando ci sono iniziative sul terrorismo, sia esso islamico, suprematista, nero o rosso" per poi aggiungere "guai a dire che non vogliamo combattere contro il terrorismo".

Il deputato della Lega Eugenio Zoffili ha invece presentato una proposta di legge per inasprire e introdurre nuove pene per i gruppi antifa e gli anarchici violenti definendoli terroristi: "Pensiamo al terrorista anarchico Cospito che ha gambizzato una persona e fatto un attentato alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano, alle sistematiche e intollerabili violenze degli antagonisti dei centri sociali o agli anarchici che fabbricano ordigni esplosivi: pericolosi criminali che bisogna continuare a fermare, come sta facendo la Lega al Governo, e il nostro obiettivo è mandarli in galera".

Zoffili ha poi puntato il dito contro la sinistra e Laura Boldrini per le sue dichiarazioni. Secondo la parlamentare del Pd infatti lo scopo del summit "è legittimare regimi autocratici e illiberali, dove il dissenso è un crimine, dove sono considerati terroristi rossi e comunisti i movimenti che si battono contro la crisi climatica, per l'autodeterminazione del popolo palestinese, contro i suprematisti bianchi, contro l'Ice che negli Usa uccide le persone per strada e deporta i migranti incatenati e perfino i bambini".

In questo contesto Avs ha confermato di aver presentato un'interrogazione parlamentare definendo la partecipazione italiana "gravissima" e accusando il governo Meloni di essere "legato a doppio filo all'internazionale nera capeggiata da Donald Trump". Il governo dovrebbe mandare negli Stati Uniti il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.