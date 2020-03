Lite su Iva, carceri e congedi Il governo cerca ancora l'intesa

Il governo Conte rinvia di 24 ore l'approvazione del decretone con le misure economiche sull'emergenza Coronavirus. Il via libera è atteso questa mattina nel corso del Consiglio dei ministri: un pacchetto di provvedimenti che dovrebbe superare i 15 miliardi di euro. I capitoli aperti sono tanti. Si ragiona sull'aumento del tetto (fino a 400mila di fatturato per prestazioni di servizi e 700mila nel caso di cessioni di beni) per la sospensione dei versamenti Iva, delle ritenute e dei contributi. Altro fronte caldo è la famiglia: la discussione è sui tempi del congedo parentale (15 giorni). Il nodo riguarda la retribuzione che oscilla tra il 40% e il 50%. Si sta valutando la proposta avanzata da Giorgia Meloni, leader di Fdi, di sospendere il pagamento delle rette scolastiche. Deciso il rinvio delle consultazioni elettorali (referendum, regionali e comunali): le opposizioni chiedono una data certa nel mese di ottobre. L'esecutivo vorrebbe allungare i tempi fino a dicembre. Sul tema carceri spunta una novità: si lavora a un «pacchetto» di norme per consentire al sistema di reggere l'emergenza, fra cui la possibilità di incrementare il numero dei braccialetti elettronici. Proposta bocciata dal leader della Lega Matteo Salvini: «Niente regali ai carcerati». Nella serata di ieri c'è stato l'ultimo confronto (in videoconferenza) tra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e le opposizioni. Nella riunione del Cdm di oggi sarà sciolto anche il nodo sui due decreti legge: uno con le misure sanitarie, l'altro con le misure economiche.

STOP FISCO Stop dei versamenti, dei contributi e delle ritenute. Ok alla sospensione dei versamenti Iva delle ritenute e dei contributi per i contribuenti. Congelato il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo stralcio.

CASSA INTEGRAZIONE Si estende l'applicazione della cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, per un periodo fino a nove settimane.

MUTUI PRIMA CASA E AFFITTI Per famiglia e imprese si prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate sulla prima casa. Allo studio anche un sostegno per chi non riesce più a pagare l'affitto.

CARCERI Nel decreto è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per la ristrutturazione dei penitenziari danneggiati. Altra novità sono i braccialetti elettronici: allo studio una norma per consentire di reggere l'emergenza Coronavirus, fra cui, appunto, la possibilità di incrementare il numero dei braccialetti elettronici. Via libera all'assunzione di 1000 nuovi agenti di polizia penitenziaria.

ALITALIA Nuove risorse per gestire la crisi Alitalia, aggravata dalle riduzioni dei voli, e creazione di una newco pubblica per prendere in affitto la parte aviation.

BOLLETTE Resta in piedi l'ipotesi di una riduzione delle bollette per tutto il 2020.

VOUCHER PER LE FAMIGLIE Confermati i bonus di 600 euro per le baby sitter. Via libera all'equiparazione dello stato di quarantena a quello di malattia. Ok ai bonus per i caregiver. Resta aperta la discussione sul congedo parentale.

GIUSTIZIA Prorogati dal 22 marzo al 3 aprile prossimo lo stop alle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

SMART WORKING Il lavoro agile diventa la modalità ordinaria nella P.A

LAVORATORI AUTONOMI Un'indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi per i lavoratori autonomi, estesa anche ai collaboratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Stop agli adempimenti fiscali.

SANZIONI PER CHI SPECULA Tra le norme in ingresso la sanzione per chi specula sui prezzi di mascherine.

OPERE PUBBLICHE Confermata la nomina di commissari per le opere prioritarie.

REVISIONI E DOCUMENTI Tre mesi in più per fare la revisione auto. Proroga al 31 agosto della validità dei documenti di identità.

TV LOCALI Per le emittenti radiotelevisive locali viene stanziato l'importo di 80 milioni di euro per far fronte al crollo delle pubblicità

LAUREE Prevista una proroga anche per laurearsi: l'ultima sessione del 2019 sarà prorogata fino a giugno di quest'anno. Cancellato l'esame di abilitazione per i medici.

FORZE ARMATE Più fondi alle forze dell'ordine. Nella bozza entrano 58 milioni per straordinari e spese igienico-sanitarie e si calcolano 4mila nuove unità per le attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso connesse all'emergenza.

VOUCHER E RIMBORSI Un voucher per rimborsare tutti gli spettacoli saltati a causa del Coronavirus. Nella bozza si precisa che andranno rimborsati tutti i biglietti per concerti, cinema, teatri e musei. Si chiede anche un fondo da 100 milioni per sostenere cinema e spettacolo dal vivo e di destinare una quota dei compensi Siae del 2019 al sostegno economico di autori, artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che riscuotono i diritti d'autore.

ELEZIONI Non c'è ancora sulla data dello slittamento delle urne. Per il referendum sul taglio dei parlamentari sarà fissata una nuova data. Si cerca un'intesa su comunali e regionali: il governo insiste su una data tra ottobre e dicembre.

AZIENDE AGRICOLE Un fondo di 300 milioni di euro per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura