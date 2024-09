L'Ucraina colpisce gli arsenali russi, no di Mosca al vertice di pace

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra, quella vera, prosegue senza sosta. Ma in parallelo, procede anche il percorso diplomatico anche se, al momento, sembra passare da un'ulteriore fase di guerra. Seppur differente. Perché il «piano di vittoria» che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterà al presidente Usa Joe Biden e agli alleati occidentali in questi giorni, prevede anche la possibilità di utilizzare armi a lungo raggio per colpire le basi russe da cui partono gli attacchi contro l'Ucraina. L'obiettivo è mettere pressione a Mosca e arrivare così a una negoziazione in condizione di vantaggio ed evitare così troppe concessioni. «Questo sarà l'inizio e la base per parlare in qualsiasi formato con la Russia», ha confermato Zelensky e sul campo il piano è già iniziato. Anche se arriva il no ufficiale della Russia a prendere parte al vertice di pace in programma a novembre.

Come ha riferito lo stesso Zelensky, Stati Uniti e Gran Bretagna non hanno ancora autorizzato l'Ucraina a usare missili a lungo raggio in Russia. «Né l'America né il Regno Unito ci hanno dato il permesso, penso che siano preoccupati per un'escalation», ha detto il leader ucraino. Ma anche dopo il voto positivo del Parlamento europeo, la svolta da parte dei principali azionisti della Nato potrebbe essere dietro l'angolo. Per questo gli incontri con Biden, ma anche con Kamala Harris e Donald Trump potrebbero essere decisivi per ottenere quel «sì» che potrebbe segnare una svolta nel conflitto. Anche perché di fatto, anche se con risorse limitate, il piano Zelensky è già operativo.

Le forze di difesa ucraine infatti continuano a prendere di mira arsenali e depositi di munizioni in territorio russo. Ieri sono stati colpiti due depositi di stoccaggio a Krasnodar e nella regione di Tver. L'arsenale di Tikhoretsky, nel territorio, è uno dei tre più grandi centri di stoccaggio di munizioni e secondo fonti di Kiev, era appena stato rifornito con oltre 2mila tonnellate di munizioni, provenienti anche dalla Corea del Nord. Colpito anche il deposito di artiglieria nei pressi di Oktyabrsky, nella regione di Tver.

Di contro, le forze del Cremlino continuano ad attaccare edifici civili in Ucraina. Ieri ancora un attacco sulla città di Kharkiv che ha causato il ferimento di almeno 15 persone, tra cui tre bambini. Colpito anche un ospedale.

Sempre nella stessa regione, a Kivsharivka, un altro attacco russo ha ucciso due persone e ne ha ferite altrettante mentre nel Kherson una donna è morta dopo un bombardamento russo. Ecco il perché del piano Zelensky e dell'irritazione di Mosca che rifiuta di fatto il dialogo. Ed ecco perché, a conti fatti, il «Sì» al piano potrebbe rappresentare una vera svolta nel conflitto.