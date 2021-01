Vitali da FI ai responsabili: "Pronto a sostenere Conte"

La campagna acquisti di Conte al Senato prosegue a ritmo serrato nella ricerca spasmodica dei "responsabili" che gli permetterebbero di raggiungere la maggioranza assoluta, che ancora manca. A Palazzo Madama si è formato il gruppo degli europeisti, che rappresentano lo zoccolo duro dei sostenitori del presidente del Consiglio dimissionario. Altri senatori esterni al gruppo sono pronti a sostenere Conte dall'esterno ma i numeri non ci sono ancora. Tuttavia, in queste ore tra i responsabili e seguaci di Giuseppe Conte si è aggiunto anche Luigi Vitali, ex sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi, che ha deciso di uscire definitivamente dal gruppo di Forza Italia al Senato.

" Ho deciso di sostenere il presidente Conte, perché in una situazione drammatica come quella che vive il Paese, vedo gente pensare più a interessi di parte, seppure legittimi, anziché pensare a cosa serve al Paese ", ha detto Luigi Vitali, che con queste parole all'Adnkronos si è definitivamente smarcato dagli azzurri, dando il suo appoggio al Conte-ter: " Non è questo il momento delle contrapposizioni, ma di dare come classe dirigente complessiva un segnale a chi non ha ancora ricevuto la Cig, il vaccino, a chi è stato costretto a chiudere attività, alle partite Iva, alle imprese ai commercianti, che il Paese è unito, perché solo insieme si uscirà dal tunnel ". Vitali sembra riporre grande fiducia in Giuseppe Conte, che per Vitali è l'uomo che sembra possa garantire l'unità. "S tavo nel gruppo di Fi perchè la presidente Bernini, alla quale mi lega un sincero rapporto di amicizia e di riconoscenza, mi ospitava. Ho comunicato questa sera alla presidente Bernini la decisione di sostenere il presidente Conte ", ha proseguito Vitali, che ora potrebbe unirsi agli europeisti. E alla domanda se è pronto a votare la fiducia a Conte, la sua risposta è stata secca: " Sì "