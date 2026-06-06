Luxuria-Concia, duello Lgbt per gli ebrei esclusi dal Gay Pride

Al Gay Pride di Roma si prendono per i capelli. O per le extension, fate voi. Gli omosessuali (e non solo) chiamati a raccolta nella capitale il 20 giugno per sfilare contro le discriminazioni, discriminano. Avete capito bene. Chi? I gay di origine ebraica. Sembra una barzelletta, ma è tutto (tristemente) vero. Gli organizzatori della parata arcobaleno hanno messo un veto ai gay ebrei, e a sinistra è scoppiato il caos. Litigano tra di loro. C'è chi vorrebbe vedere per le strade colorate di Roma gli ebrei con la kippah e la bandierina arcobaleno e chi, invece, no. A darsele di santa ragione (a distanza) Vladimir Luxuria e Paola Concia. La prima ha detto a Radio Cusano che "se vogliono partecipare alla manifestazione (ripetiamo: contro le discriminazioni) devono riconoscere il genocidio di Gaza"; la seconda ha dato il via ad una raccolta firme contro la posizione dei loro compagni Lgbtqia+. "Ne abbiamo raccolte oltre mille in un giorno" dichiara soddisfatta l'ex europarlamentare del Pd, Concia. Keshet Italia, associazione Lgbtqia+ ebraica, vorrebbe partecipare con un proprio carro allegorico, ma nulla. A Luxuria non basta che i suoi "fratelli" rinneghino il sanguinario Benjamin Netanyahu e le sue politiche guerreggianti, ma pretende di più. Così Paola Concia ha preso carta e penna e scritto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ha sollecitato la segretaria democratica Elly Schlein che, forse per l'imbarazzo, tace. Lei sicuramente ci sarà, ma gli ebrei a quanto pare no. Una vera e propria ingiustizia che manda in tilt la sinistra e i suoi "valori" di inclusione. "Questa vicenda supera i confini della singola sigla o della specifica manifestazione: tocca da vicino i valori della convivenza civile, dell'inclusione e della tenuta democratica della nostra comunità" avverte la signora Concia. Un messaggio che non piace.

"È una stupidaggine che gli ebrei sono esclusi dalla manifestazione del Pride" sostiene Vladimir Luxuria che, però, avverte: "Nelle rivendicazioni del Pride, c'è la condanna del genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza. Chi intende partecipare al Pride sa che tra le rivendicazioni del Pride, e ce ne sono tante, c'è anche la questione palestinese. Se vuoi portare un carro di un'associazione, devi leggere quelle che sono le rivendicazioni e aderirvi. Se, come associazione, non consideri che a Gaza sta avvenendo un genocidio, non sono gli organizzatori del Pride che ti escludono, ma tu che ti autoescludi".

Capito il giochetto? Un ragionamento pericoloso, soprattutto per quegli ebrei che hanno deciso di partecipare a prescindere dal loro carro.

Dopo decenni di lotte contro discriminazioni basate su identità, origine, orientamento sessuale o religione, si inaugura il principio della "tessera ideologica obbligatoria". A quanto pare non basta più essere gay. Comprenderanno il cortocircuito?