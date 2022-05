Nelle chat grilline scoppia l'ira contro Conte: "Un altro schiaffo..."

La sconfitta di Ettore Licheri ha mandato in tilt le chat dei senatori grillini. L'elezione di Stefania Craxi a nuovo presidente della commissione Affari esteri di Palazzo Madama è il segnale del fallimento della strategia di Giuseppe Conte.

"Il Pd vota Licheri, ora tocca a Monti... Casini scheda bianca, Zanda ha votato dal banco della presidenza in chiaro, accanto aveva Mariolina, hanno votato secondo indicazione..." , si legge nelle chat che il quotidiano Il Tempo ha potuto visionare, al termine di quella votazione tanto amara per il M5S. "Ma si erano fatti bene i conti? È un altro schiaffone" , commenta in un audio su Whatsapp un senatore grillino appena uscito dall'Aula. Il destinatario della sberla è Giuseppe Conte che, come ha certificato anche ilGiornale.it, continua a perderle tutte. Ma, secondo il quotidiano romano, stavolta il malcontento dei senatori grillini ricade non solo sull'ex premier e sulla vicepresidente Paola Taverna, ma anche sul capogruppo Mariolina Castellone. "Dovevamo trattare e invece siamo andati al muro contro muro dimostrando arroganza e tracotanza" , scrive un grillino sempre più dissidente verso i vertici del Movimento.