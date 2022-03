Alla manifestazione degli ex 5S spunta pure la compagna di Di Maio

Non si fermano le manifestazioni di piazza in Italia e anche oggi, sabato 26 marzo, a Roma e a Milano alcuni gruppi antigovernativi si sono ritrovati per gridare il loro no a Mario Draghi, alle misure si contenimento contro il coronavirus (che stanno comunque per terminare) e per dissentire dalla politica attuata dal governo sul conflitto in Ucraina. Un minestrone di argomenti che è stato il filo conduttore soprattutto della manifestazione di piazza Ss Apostoli di Roma organizzata dai parlamentari di Alternativa, gruppo parlamentare composto prevalentemente da ex eletti del Movimento 5 stelle. Ai piedi del palco, a sorpresa, si è presentata anche Virginia Saba, la compagna di Luigi Di Maio. Ed è stata proprio la presenza della fidanzata del ministro degli Esteri italiano a destare maggiore clamore in questo sabato di inizio primavera.

La richiesta di Alternativa è semplice: mandare a casa Mario Draghi e tutto il suo governo. Anzi, lo slogan e lo striscione che ha campeggiato per tutta la durata della manifestazione utilizza altri termini per esprimere lo stesso concetto: " Licenziamo Draghi ". Molti i parlamentari del gruppo di Alternativa presenti in piazza Ss Apostoli, mentre i partecipanti del popolo erano appena qualche decina. Nei volantini distribuiti dai militanti si ribadisce il " no alla crisi alimentare ", " no ai vincoli europei ", " no all'invio di armi in teatri di guerra ", " no al Green pass ", " no alla crisi energetica " e infine " stop al governo dell'impoverimento ".

Le posizioni assunte dai manifestanti in piazza sono ben chiare e sono diametralmente opposte a quelle del governo contro il quale hanno manifestato. Per questo motivo colpisce particolarmente la presenza di Virginia Saba, visto che Luigi Di Maio è uno dei ministri più "draghiani", tanto che proprio per le sue posizioni filo governative è entrato in scontro aperto con la frangia più tradizionalista del Movimento 5 Stelle. Quindi perché la sua fidanzata si trovava lì? Come riporta la Repubblica, a chi le avrebbe fatto questa domanda, Virginia Saba avrebbe risposto: "S ono qui per lavoro ".