Manuale La Russa su Vannacci: "Il marchio di traditore è indelebile"

"La verità è che il più efficace propagandista anti-Vannacci è Matteo Renzi quando dice di averlo utilizzato per sconfiggere il governo di centro-destra. Di fatto gli affibbia l'immagine del traditore".

Alla buvette della Camera il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra un caffè e l'altro finisce per parlare del personaggio politico del momento, il generale. È inevitabile.

E il presidente del Senato, uomo di destra, parla del decalogo del traditore, cioè dell'accusa infamante che in quel mondo è un marchio indelebile. E per lui "Vannacci è un traditore". Continua: "Fa parte della nostra cultura: Giorgio Almirante quando ci fu la scissione del Msi, gestita dai democristiani, da quel genio di Andreotti, ci ordinò, lo ricordo bene ancora oggi, di non parlare con i fuoriusciti. Fu un ordine tassativo da applicare con rigore". Parli di democristiani e accanto a lui si materializza Gianfranco Rotondi per raccontare un aneddoto. "Pensa Ignazio che Vannacci tempo fa mi si presentò in un ristorante e mi disse: Io sono democristiano". Ah, i dc una la pensano e cento ne fanno. Renzi viene da lì. "In quella scissione che diede vita a Democrazia Nazionale - continua il presidente del Senato nelle sue rimembranze - se ne andarono personaggi di rilievo, i due capigruppo, buona parte del gruppo dei senatori, il leader dei monarchici Covelli. L'unico che non seguì gli scissionisti fu il marito della Segre. Nella vita lo stile conta". La Russa prende fiato e torna a parlare dell'oggi pensando al passato. Il discorso lo appassiona. "Ebbene sapete quanto presero i fuoriusciti in quell'occasione? Lo 0,3-0,4% cioè niente. E la ragione è semplice. Nella destra il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile, che ti emargina. A cominciare da quello del Re. Ne dovrebbe e essere consapevole soprattutto un generale. Pensate che io ho provato a reintegrare nel tempo uno degli scissionisti. Di trovargli un ruolo. Ebbene a 25 anni di distanza donna Assunta mi fece recapitare un articolo di giornale in cui il poveretto aveva parlato male di Almirante.

Lo aveva conservato e lo aveva ritirato fuori dico dopo 25 anni. Vi rendete conto!? Tra i nostri il marchio del traditore resta nel tempo. Non viene rimosso. Noi però in questa occasione con Vannacci abbiamo deciso di non parlarneDi non dargli pesoVedremo".