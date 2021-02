Mariastella Gelmini è ministro per gli Affari regionali

Nella squadra di 23 ministri, di cui 9 senza portafoglio e 14 con portafoglio di Mario Draghi, c'è anche Mariastella Gelmini, che prende il posto di Francesco Boccia a capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio in un momento non facile nei rapporti tra governo, regioni ed enti locali, per via della gestione della pandemia da Covid-19.

47 anni, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano, di professione avvocato specializzato in diritto amministrativo e urbanistico, Mariastella Gelmini torna al governo dopo l'esperienza alla guida del ministero dell'Istruzione nel quarto governo Berlusconi, dal 2008 al 2011. Entrata in Forza Italia sin dal 1994, nel 1998 è stata prima degli eletti al Comune di Desenzano del Garda, ricoprendo sino al 2002 la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Dal 2002 è stata assessore al Territorio della Provincia di Brescia e, dal 2004, assessore all'Agricoltura. Prima degli eletti nella circoscrizione di Brescia per Forza Italia, entra nel Consiglio Regionale della Lombardia nell'aprile del 2005. Il mese successivo è nominata da Silvio Berlusconi coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia. Nel 2006 è eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati per la XV legislatura, dove è stata membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere, del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e della II Commissione giustizia.

Nel 2008 Gelmini è stata riconfermata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia II nelle liste del Popolo della Libertà per la XVI legislatura ed è stata nominata ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica nel IV Governo Berlusconi. Nel 2013 è rieletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Popolo della Libertà per la XVII legislatura. È stata componente della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiovisivi (dal 5 giugno 2013) e delle Commissioni Periferie e Attività Produttive. Nel 2016 si presenta alle elezioni comunali con Forza Italia e viene eletta consigliera comunale con più di 11.000 preferenze.