Da Mattarella a Meloni, solidarietà per l'agente. "Servitore dello Stato". I leader dell'opposizione scelgono il silenzio

La politica, nonostante alcuni silenzi imbarazzanti delle opposizioni, si stringe in un cordoglio bipartisan dopo la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia che ha perso la vita cadendo dalla moto mentre stava inseguendo un'auto.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato tra i primi a dirsi "profondamente rattristato" e a esprimere il suo cordoglio "con solidarietà e vicinanza", mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha osservato che "purtroppo, ancora una volta gli uomini in divisa pagano a caro prezzo il proprio senso del dovere e l'impegno al servizio della collettività".

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso la sua vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima auspicando "che sia fatta piena luce sull'accaduto" e rivolgendo "un pensiero di riconoscenza va a quanti ogni giorno operano, con coraggio e senso del dovere, per la sicurezza delle nostre comunità". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso onore "a Francesco, servitore dello Stato" ricordando che "chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri" e che "l'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole".

Il vicepremier Matteo Salvini, invece, ha chiesto "una preghiera" per Imprezzabile, mentre il suo omologo Antonio Tajani, nel suo lungo messaggio lasciato su X, ha voluto ricordare proprio le parole della vittima: "Indossare questa divisa si legge nel tweet - non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta". E se il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha chiesto che l'Aula di Montecitorio commemori Imprezzabile, la direzione del Pd che si è svolta ieri gli ha dedicato un minuto di silenzio. "Esprimiamo vicinanza e sentite condoglianze ai cari di Francesco Imprezzabile e ai suoi colleghi, agente della Polizia locale morto a Milano", ha detto la segretaria Elly Schlein.

Sempre dal Pd si segnala il cordoglio del capogruppo in consiglio regionale in Lombardia Pierfrancesco Majorino e del deputato Matteo Mauri, responsabile sicurezza del partito. Non una parola, invece, è stata proferita dagli altri leader del centrosinistra. Giuseppe Conte del M5S e Angelo Bonelli dei Verdi hanno preferito attaccare il governo sul ddl caccia, mentre Nicola Fratoianni ha puntato il dito contro il piano casa. E, se Riccardo Magi di +Europa ha inveito contro la proposta di riforma della legge elettorale, Matteo Renzi ha continuato a polemizzare sulle foto e si è concentrato sulle alleanze. Insomma, dalle altre forze di centrosinistra sono arrivati soltanto i messaggi di cordoglio delle "seconde linee".

"Lo Stato ha il dovere di assicurare alle donne e agli uomini che svolgono il loro servizio in divisa con serietà, abnegazione e rigore tutto il sostegno possibile dal punto di vista logistico, economico e della conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro", hanno scritto in una nota i parlamentari pentastellati che siedono nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi,

Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Elisa Pirro e Pasqualino Penza. "Il tema dell'ordine pubblico resta all'ordine del giorno. È uno dei principali fallimenti di Giorgia Meloni", ha detto il senatore renziano Ivan Scalfarotto.