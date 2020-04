Mattarella: "Pasqua in solitudine anche per me"

“ So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me ”. Lo sottolinea il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio per augurare una serena Pasqua ai cittadini del nostro Paese.

A questo proposito il capo dello Stato invita gli italiani a evitare il contagio del Covid-19 e invece “ accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi ”.

Una Pasqua particolare

Mattarella ricorda che quest’anno sarà una Pasqua particolare, vissuta in modo molto diverso rispetto al consueto. Il presidente della Repubblica precisa che si tratta della ricorrenza di maggior importanza per i cristiani e una festa ricca di significati per tutti. E in questo periodo lo sarà ancora di più. “ Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso - prosegue -. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste ”.

Il capo dello Stato afferma che questa festività sarà vissuta in modo diverso anche dai moltissimi malati e da tanti medici e infermieri che li stanno curando e assistendo con la loro professionalità, “ con generosità, mettendo a rischio se stessi ”. Poi aggiunge che “ sarà diverso per tutti ”.





La speranza

Mattarella dice di aver ricevute numerose lettere in cui vengono raccontate le storia “ di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa ”. Il capo dello Stato afferma di comprendere bene il senso di privazione che si crea in queste situazioni.

Il presidente delle Repubblica è ben consapevole che molti cittadini trascorreranno da soli la Pasqua e sarà così anche per lui. “ Ma in questi giorni intravediamo, tuttavia, anche la concreta possibilità di superare questa emergenza - evidenzia Mattarella -. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso ”. Poi raccomanda gli italiani di evitare il contagio del coronavirus e di promuovere piuttosto la solidarietà reciproca.

La ripresa