Mattarella rieletto Presidente della Repubblica con 759 voti: lungo applauso in Aula

Sergio Mattarella è stato eletto nuovamente presidente della Repubblica con 759 voti. Dopo sette scrutini andati a vuoto, la fumata bianca è arrivata all'ottavo scrutinio: il quorum delle 505 preferenze è stato superato. Dall'Aula dei grandi elettori è partito uno scrosciante applauso, lungo circa quattro minuti, per il capo dello Stato. Più dietro l'ex magistrato Carlo Nordio, indicato da Fratelli d'Italia, con 90 voti. Mattarella al termine dello spoglio, verosimilmente alle ore 21.30, dovrebbe tenere un discorso.

Piccola curiosità: anche sette anni fa Mattarella fu eletto di sabato. Precisamente era il 31 gennaio del 2015 e allora ottenne 665 voti. Il presidente della Repubblica negli scrutini precedenti a quello di oggi pomeriggio aveva già ottenuto importanti numeri: nella prima votazione del 24 gennaio scorso aveva ricevuto 16 voti, nella seconda 39, nella terza 125, nella quarta 166, nella quinta 46, nella sesta 336 e nella settima 387.

Il Mattarella bis

La svolta per il Mattarella bis è arrivata in mattinata: i partiti di maggioranza, dopo aver preso atto del pantano politico che si era creato, hanno deciso di convergere sul secondo mandato dell'attuale presidente della Repubblica per sbloccare l'impasse e chiudere la partita per il Quirinale.