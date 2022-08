Mattarella, le inutili polemiche della sinistra. Cosa ha detto (davvero) Berlusconi

"La destra è pericolosa per il Paese" . Questa la conclusione a cui è giunto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e sul futuro di Sergio Mattarella.

"La peggiore destra di sempre" , ha sentenziato la senatrice dem Valeria Fedeli, mentre secondo Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di Impegno Civile, il centrodesta vorrebbe approvare "una riforma presidenziale senza contrappesi, in salsa sudamericana". Il refrain più in voga a sinistra, però, è il seguente: "Dopo Draghi, la destra vuole le dimissioni anche di Mattarella". E le critiche arrivano anche dal ministro degli Esteri, quel Luigi Di Maio che, nel 2018, poco le elezioni, arrivò a chiedere l'impeachment per il Capo dello Stato. "Noi siamo con i progressisti e noi ci opponiamo alla coalizione di destra che con Berlusconi ha dichiarato una cosa inquietante sulla presidenza della Repubblica, che Mattarella si deve dimettere", ha dettob oggi il leader di Impegno civico a Radio 24.