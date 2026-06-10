Il "meccanismo" sugli appalti Covid. I due incontri nell'ufficio di Arcuri prima dei contratti

Prima gli incontri, poi i contratti. Se è mai esistito un "sistema" attorno alle forniture Covid durante il secondo governo Conte, magari è descritto in alcune carte della Procura di Roma. Per quanto gli stralci del fascicolo in nostro possesso siano di un procedimento che la magistratura ha archiviato. Nelle carte, si legge che "nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui è avvenuto l'incontro (quello tra i consulenti e Adaltis, che poi avrebbe ottenuto alcune commesse)" due avvocati tra cui Luca Di Donna (prima foto) "hanno per due volte (precisamente l'11 e il 12 maggio 2020) fatto visita alla sede della struttura commissariale". Non è un posto a caso: ai tempi era il centro di comando di Domenico Arcuri (seconda foto), nominato da Giuseppe Conte commissario straordinario per la pandemia. La prova del summit è in un dato, oltre che in alcuni messaggi riportati nell'informativa: i telefoni in uso agganciano "la stessa cella telefonica" di via Vitorchiano, a Roma. A partecipare, secondo l'informativa, è stato anche Gianluca Maria Esposito, che però non c'entra con lo studio Alpa, quello che per un periodo ha accomunato Di Donna e Conte. Sarà di sicuro una coincidenza ma la sequenza dei fatti, arrivati a questo punto, risulta questa: Luca Di Donna incontra il commissario Domenico Arcuri sia l'11 sia il 12 maggio, poi, il 15 dello stesso mese, avviene la stipula del contratto di consulenza con Adaltis per la prima di due forniture. A firmarlo però non è Di Donna ma l'avvocato Nicoletta Spaziani, che è la praticante dello studio. Due giorni fa, in Commissione Covid, il general manager di Adaltis Marco Spadaccioli ha raccontato di aver pagato in totale 454mila euro, che è la somma delle due consulenze, quella firmata dalla Spaziani e quella degli avvocati De Luca e Di Donna, ex colleghi del leader grillino Giuseppe Conte. "Buongiorno, letta, va bene, le faccio sapere in tempi rapidi", dice Di Donna in una conversazione con un consulente Atlantis, durante la fase di stesura.

La somma corrisponde al 10% delle commesse che l'azienda ha ottenuto dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri. Ulteriori e ancora casuali coincidenze. Sempre in Commissione parlamentare, poi, il manager dell'azienda che produce tecnologie mediche ha sottolineato come gli adempimenti del contratto siano consistiti in "attività di controllo dei documenti" e "in una lettera". Mezzo milione di euro, insomma, per queste "attività". Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in Commissione Covid, ricorda come "gli imprenditori che si sono raffigurati di pagare queste percentuali a tale circuito di avvocati" hanno riferito in Commissione "di non aver ottenuto commesse, anzi di aver subito controlli, sequestri e annullamenti di ordini". Sono differenze che, come negli altri casi, afferiranno alla dimensione della casualità. L'esponente di Fdi, sugli incontri tra Di Donna ed Arcuri, è netta: "Curiosa la tempistica. I contatti sono avvenuti proprio nei giorni in cui è stato sottoscritto il primo contratto di consulenza legale, che prevedeva il pagamento della percentuale sull'incasso della commessa". Insomma, se è mai esistito un "meccanismo", come lo chiama nelle intercettazioni il broker Lorenzo Gragnaniello, collaboratore di Adaltis, magari è in queste pagine. "Ma guarda in realtà dice che stanno fermando tutto, cioè nel senso che volendo dimostrare una discontinuità hanno fermato tutto quello che è diciamo il meccanismo", afferma in una conversazione telefonica che abbiamo già riportato a Spadaccioli. E questa storia non termina qui: il caso dell'avvocato Nicoletta Spaziani, che firma il primo contratto di consulenza con Adaltis, è quantomeno curioso. Il legale, sia quando è stata escussa dai magistrati in discussione sia quando è stata convocata in audizione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ha domandato di rilasciare delle dichiarazioni spontanee. E in entrambi i casi, senza che nessuno gli avesse domandato nulla, ha scelto di difendere in maniera aprioristica le posizioni di Luca Di Donna e Domenico Arcuri.

La praticante, nella sua carriera universitaria, ha anche vinto un dottorato di ricerca: il relatore della sua tesi era il compianto Guido Alpa, giurista di chiara fama, maestro e mentore dell'ex premier Giuseppe Conte. E forse anche questo tassello di storia merita qualche domanda in più.