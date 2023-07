Meta presenta "Threads" e va alla sfida con Twitter

Mentre Twitter perde colpi, Mark Zuckerberg va all'attacco di Elon Musk. Si prepara al lancio di Threads, un social solo testo che si ispira a Twitter e che dovrebbe debuttare domani. L'applicazione sviluppata da Meta è già comparsa sui negozi digitali di Apple e Google - ma al momento non si può scaricare - e c'è anche un sito dedicato. Le indiscrezioni sul nuovo social girano da tempo ed è probabile che negli ultimi giorni i piani di Meta - che già controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger - abbiano subito un'accelerazione viste le continue défaillances di Twitter, dal caos sulle spunte blu fino al recente annuncio di limitare la visione giornaliera dei tweet.

All'inizio di quest'anno Chris Cox, chief product officer di Meta Platforms, ha dichiarato che la società mira a creare un'app di conversazione che sia «gestita in modo sano», una stoccata al proprietario di Twitter. Threads sarà un social solo testo pensato per pubblicare brevi post nei quali si possono menzionare altri utenti e inserire link con un funzionamento pressoché identico a quello di Twitter e di altri servizi come Mastodon, al momento il principale rivale della piattaforma Musk. Ogni persona iscritta a Instagram potrà utilizzare lo stesso account anche per Threads e potrà importare la lista degli iscritti al proprio profilo e delle persone che segue. «Threads è il tentativo di Zuckerberg di sostituire Twitter nella sua funzione di notiziario in tempo reale, approfittando delle difficoltà» spiega Vincenzo Cosenza, esperto di social media e ideatore dell'Osservatorio sul Metaverso.