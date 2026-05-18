Milioni alle coop e record di migranti. Il lato oscuro del "modello Emilia"

L'Emilia Romagna dell'"integrazione modello" crolla su se stessa. La Regione, capofila per numero di stranieri residenti in percentuale (579mila, pari al 13% della popolazione), scopre il lato oscuro dell'accoglienza senza limiti. Quanto accaduto a Modena, del resto, è anche frutto di anni di buonismo e di cultura "migrazionista". La capacità ricettiva del sistema regionale ha raggiunto un limite strutturale. E i servizi stanziati verso gli immigrati, siano di prima o di seconda generazione, risultano insufficienti. Sono i numeri diffusi dalla Giunta guidata dal dem Michele de Pascale a certificare il fallimento. In Emilia Romagna, uno studente straniero su due è in ritardo scolastico: parliamo del 47.5% del totale. E gli studenti stranieri, nella Regione nord-orientale, sono parecchi: il 19%. Sì, anche questo è un record per l'Italia. Le richieste di sostegno economico provenienti da chi non ha origine italiana arrivano a sfiorare il 30%. Per chi, tra i migranti, lavora, la situazione non migliora granché: il 75% dei lavoratori immigrati è occupata nella mansioni più basse, soprattutto nel settore agricolo. I problemi economici persistono, sia per gli occupati sia per i disoccupati. E sempre la Regione a guida dem, nella relazione sull'attuazione della legge regionale 5/2004, ammette come i sistemi Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e Sai (Sistema accoglienza integrazione) siano "permeabili" dallo sfruttamento e dal caporalato.

Insomma, la narrativa sull'Emilia Romagna "plurale, equa e inclusiva" - come amano definirla il Pd e i suoi alleati - è smontata dalla realtà dei fatti. È in questo scenario, però, che è prosperato un mastodontico sistema dell'accoglienza: cooperative sociali, onlus, consorzi, enti del terzo settore e strutture convenzionate. Soltanto in questi primi mesi del 2026, la giunta de Pascale ha stanziato circa 5 milioni di euro per programmi di formazione e inclusione dei minori stranieri non accompagnati e per progetti di cooperazione internazionale. Altre cifre a bilancio, poi, vengono contabilizzate in altre voci: edilizia, welfare, scuola, mediazione culturale, inclusione lavorativa e sanità territoriale. La mangiatoia è ricca. Anche perché, a fronte dei 579mila residenti stranieri regolari, è possibile stimare che sul territorio regionale vivano altri 35-40mila migranti, tutti irregolari. Comunque sia, Bologna guida la classifica degli stranieri residenti, con 130mila persone. Segue proprio Modena, con circa 100mila stranieri su una popolazione di 711mila persone: i migranti rappresentano il 14% del totale. In Emilia Romagna, ancora, si sono sviluppati due fenomeni squisitamente legati alla gestione dei fenomeni migratori: "gli avvocati di strada", i legali rossi che si occupano di ricorsi per i rimpatri, e le mense caritatevoli, tra cui spiccano le Cucine popolari sparse su tutto il territorio. È interesse di chi specula sull'accoglienza, del resto, far apparire l'Emilia Romagna un El Dorado migratorio. Prendiamo il caso dellìedilizia pubblica residenziale. A fronte di migliaia e migliaia di famiglie italiane bisognose che attendono un alloggio, i migranti continuano a essere maggioritari nell'assegnazione degli allorgi Erp: a Reggio Emilia, il 41% delle case popolari è stato destinato ai migranti, a Piacenza il 32%, a Bologna il 28%, a Parma il 27%, a Ravenna il 25%, a Modena il 21%, a Forlì-Cesena il 17%, a Rimini il 15% e a Ferrara, che è governata dal centrodestra, il 14%.

Marta Evangelisti, consigliere regionale di Fdi, è netta sul sistema prodotto dalla sinistra: "Ha generato assistenzialismo cronico, ghettizzazione lavorativa, precariato e un isolamento sociale drammatico che si scarica interamente sui bilanci dei nostri Comuni e sulla sicurezza dei nostri territori". Il tessuto emiliano-romagnolo è sfibrato. La dignità, anche per i lavoratori stranieri, non è garantita. E l'assenza di sicurezza continua ad assumere fattezze drammatiche.