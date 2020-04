Monti in pressing: "Il Mes ci serve"

"Il presidente Conte dovrebbe fare un'operazione verità, ma è difficile che possa farla" . A dirlo, con un'intervista al quotidiano Repubblica, è il senatore a vita Mario Monti che invita l'attuale premier a fare " quello che la coscienza gli detta" anche se " questo significa prendere misure impopolari".

Monti difende il Mes che "non è mai stato una creatura malefica in sé" e ritiene che coloro che chiedono "condizionalità zero" in realtà voglio "un salvacondotto per poter fare in futuro qualsiasi disavanzo o debito pubblico". "E-aggiunge l'ex premier - questo il Mes, oserei dire per fortuna, non lo può dare" . Ma non solo. Il nostro Paese, spiega Monti, ha tutto l'interesse che il Mes esista perché "potrebbe averne bisogno più di altri". Se dunque il fondo salva-Stati sarà depurato da " condizionalità improprie o nascoste" , Monti non vede motivi sufficienti che impediscano all'Italia di sfruttare il Mes, ma anzi chi ha dipinto tale strumento come "un mostro" ora " può anche convincersi che senza condizionalità quello strumento vada bene ".

Tutto questo, però, appare difficile da realizzarsi perché "la natura" di una parte della maggioranza che sostiene Conte " si basa su una falsa narrazione, una vera fake history fatta di tante fake news". Partito sovranisti, come la Lega e il M5S, sono colpevoli di aver calpestato l'interesse nazionale "nella speranza di ricavarne consenso politico" così da rendere " più difficile la vita al presidente del Consiglio nel negoziato e presentano all' Europa il volto di un' Italia che pretende solidarietà". E ancora: "Se mai ci fosse stato bisogno di rafforzare i pregiudizi di alcuni europei sull' Italia, i nostri sovranisti l' hanno fatto da par loro" .