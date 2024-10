Morti madre e figlio: lui trovato in un fosso, lei stroncata dal dolore

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando ha notato il corpo di una persona riverso per terra, a testa in giù sul vialetto di una casa, quell'uomo intento a passeggiare nelle campagne nell'entroterra di Orbetello non immaginava ciò che il suo occhio attento aveva in realtà colto: quel corpo che giaceva privo di vita nel giardino era di un'anziana donna, Gina Favaretto, di 96 anni. E nel giro di breve tempo, a poca distanza i soccorritori avrebbero trovato anche il cadavere di un uomo, suo figlio, il 71enne Mario Tinto, in fondo a una sorta di pozzo artesiano.

È ancora avvolto dal mistero più fitto, il ritrovamento dei due corpi avvenuto ieri pomeriggio all'esterno di un'abitazione nella zona di San Donato, nel comune maremmano di Orbetello, in Toscana. La morte dei due risalirebbe a qualche giorno fa, ma la scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri. L'uomo che in un primo momento pensava di aver trovato una donna colta da un malore ha subito avvisato il personale medico e le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati gli uomini della Croce Rossa, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno fatto la scoperta del secondo corpo. Secondo i primi accertamenti, Gina Favaretto, è stata trovata riversa nel vialetto di casa mentre il figlio, Mario Tinto, si trovava dentro a un fosso nell'azienda agricola adiacente all'abitazione di famiglia, una villetta. Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri: al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause dei due decessi, ma secondo una prima analisi non risulterebbero segni evidenti di violenza sui corpi. Ecco perché l'ipotesi più plausibile resta quella di un malore improvviso o un incidente di cui sarebbe rimasto vittima il 71enne, sotto gli occhi dell'anziana madre. Sembra infatti che l'uomo stesse effettuando alcuni lavori nel giardino della casa, scavando una piccola fossa per sistemare una tubatura. Lo sforzo gli avrebbe procurato un malore e il 71enne potrebbe essere caduto nella buca.

A quel punto, non vedendolo rientrare a casa, l'anziana madre sarebbe uscita di casa notando il corpo esanime del figlio. Anche a causa dell'età avanzata, la 96enne potrebbe essere stata a sua volta colpita da uno choc fatale, sconvolta per l'accaduto.