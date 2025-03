Mosca, altri attacchi su edifici residenziali, 4 vittime a Zaporizhzhia

Ascolta ora 00:00 00:00

Zelensky ha visitato le truppe a Pokrovsk, nel Donetsk, da mesi sotto attacco dei russi. Il presidente ucraino si è intrattenuto soprattutto con il generale Drapatyi, comandante delle forze di terra, chiedendogli il tutto per tutto pur di frenare l'avanzata nemica nel cuore del Paese. Gli ucraini stanno facendo l'impossibile (ieri altri 400 morti) per respingere l'orso russo che si trova ad appena 18 km dal confine con la regione del Dnipropetrovsk, tassello che alla Russia manca per completare un'influenza quasi esclusiva sui mercati cerealicoli mondiali. Zelensky, che in serata ha incontrato i vertici militari a Kharkiv per parlare anche della missione saudita, ha annunciato che i negoziatori a Gedda saranno il ministro della Difesa Umerov e il suo vice Palisa.

Al netto di annunciati e raffazzonati cessate il fuoco, si continua a combattere. Le forze armate ucraine hanno abbattuto nella notte 100 su 179 droni nemici sugli oblast Kharkiv, Sumy e Kiev. Il bilancio più drammatico si è consumato a Zaporizhzhia, dove quattro persone hanno perso la vita dopo il crollo di un'abitazione, sbriciolata da uno shahed. Dalle macerie sono stati estratti i cadaveri di un uomo, Roman di 41 anni, della 38enne moglie Olha, e della figlia Uliana, di 17 anni. A scavare tra le macerie c'era anche la sorella maggiore Victoria, che ha vissuto l'orrore nell'orrore per aver riconosciuto il corpo di una quarta vittima, una ragazzina di 14 anni, Luba. Secondo il capo di gabinetto Yermak, «Mosca non considera la pace e semina terrore con metodi disumani». I droni li ha utilizzati anche Kiev, sparpagliandoli su otto regioni russe, sul Mar Nero e su quello di Azov. Non ci sono vittime, ma almeno una trentina di feriti. «Se il regime di Kiev continua con la sua linea distruttiva, anche degli impianti energetici, la parte russa si riserva il diritto di rispondere simmetricamente», replica su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova, riferendosi all'attacco di mercoledì al deposito di petrolio di Krasnodar. L'aeronautica militare ucraina è tornata tuttavia a bussare alle porte della Federazione ieri sera, colpendo il centro di comando di Glotovo (Belgorod).

La situazione per Kiev resta drammatica nel Kursk, dove nelle ultime 24 ore Mosca avrebbe liquidato più di 200 soldati.

Sistemi di difesa russi hanno abbattuto un aereo MiG-279, e i caccia bombardato Oleksandrivka, Kramatorsk e Nikopol. Kiev ha terminato la fornitura di Atacms Usa. Dopo la Polonia anche la Lituania ha annunciato l'intenzione di minare il confine con Bielorussia e Russia.