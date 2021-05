Con una mossa Casaleggio ha spiazzato Conte: così si tiene i dati

Continua il braccio di ferro tra Davide Casaleggio e Giuseppe Conte sui dati degli iscritti. Pochi giorni fa il leader in pectore del Movimento 5 Stelle si era espresso in maniera durissima sulla vicenda, annunciando di essere pronto a ricorrere al Garante della privacy qualora Rousseau decidesse di non seguire la linea indicata dai grillini: " Per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare ". Ma l'Associazione Rousseau la pensa esattamente al contrario: ritiene che fornire i dati degli iscritti, in queste condizioni, vada contro legge. Se venissero comunicati i dati degli iscritti del M5S a un soggetto terzo, diverso dal rappresentante legale del Movimento, " si violerebbe il Codice Privacy che prevede fino alla pena della reclusione per comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala ".

Proprio per questo motivo non si ritiene possibile comunicare la lista di iscritti del Movimento 5 Stelle " a una neo forza politica che abbia una diversa associazione con un diverso Statuto e un diverso simbolo, al quale gli iscritti del Movimento non hanno, infatti, dichiarato esplicitamente e deliberatamente di voler aderire ". Paradossalmente, fa notare Rousseau, " sarebbe come comunicare tutti i dati degli iscritti del Movimento a soggetti politici diversi come Italia Viva o il Partito democratico o la Lega ". Nelle ultime settimane sono arrivate moltissime comunicazioni di iscritti che si dicono preoccupati, diffidando dal comunicare i propri dati a persone non legittimate a gestirli: " E noi, ovviamente, vogliamo rassicurarli. Ogni passo, a dispetto di quanto richiesto, sarà strettamente aderente alla legge e alla volontà degli iscritti ".

"Saldate i debiti"

Rousseau ha ribadito di essere in attesa " che la promessa pubblica di saldare i debiti venga onorata ", visto che per il momento ci si è limitati semplicemente a un " annuncio sui social ". Motivo per cui i dipendenti dell'Associazione sono in cassa integrazione. Inoltre va considerato il fatto che la gestione dei dati degli iscritti e la responsabilità del trattamento di questi ultimi comportano dei costi notevoli che sono sulle spalle di Rousseau " dal momento che chi ritiene di essere il gruppo dirigente del Movimento ha deciso di non pagare più i servizi che devono essere comunque attivi perché previsti dalla legge e che noi, con profondo senso di responsabilità, continuiamo a erogare a nostre spese ".

"Il M5S non ha un capo politico"