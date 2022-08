Muore a 7 anni durante la vacanza con i genitori "Schiacciata da una statua caduta nell'albergo"

Una tragedia che lascia sgomenti, per come è capitata e perché la vittima è una bimba di soli 7 anni. È successo venerdì sera a Monaco di Baviera, dove la famiglia Trematerra, originaria di Napoli, si trovava in vacanza. La piccola Lavinia stava giocando in giardino sotto gli occhi del padre, quando all'improvviso è rimasta schiacciata sotto una statua di marmo della struttura alberghiera bavarese che da alcuni giorni ospitava la famiglia napoletana. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la statua non fosse fissata al suolo proprio perché in considerazione del suo peso era considerata inamovibile. Ma purtroppo, la tragica fatalità ha voluto che cadesse, e proprio addosso alla piccola per cui non c'è stato nulla da fare.

Il tragico incidente, davanti al papà della bambina, Michele Trematerra, avvocato molto conosciuto a Napoli così come la moglie, e collega, Valentina Poggi. «Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Rip in pace Amore della nostra vita», è il messaggio che la donna ha affidato alla sua pagina Facebook poche ore dopo la tragedia, facendo così conoscere l'accaduto agli amici e conoscenti. «È cambiata la nostra vita», si è limitato a dire il padre, distrutto dal dolore. I genitori di Lavinia resteranno ancora qualche ora Germania per tutti gli adempimenti del caso. Le autorità di polizia locali e la magistratura bavarese, intervenute sul luogo dell'incidente assieme ai medici che nulla hanno potuto fare, li hanno ascoltati a lungo assieme ai responsabili dell'albergo e hanno ovviamente aperto un'inchiesta per accertare le cause e le eventualità responsabilità della tragedia. Disposta anche l'autopsia, solo al termine di tutti gli accertamenti il corpo della piccola potrà tornare in Italia per il funerale.

La notizia ha scosso i tanti colleghi, amici e conoscenti della coppia. Tra i tanti, tramite il profilo Facebook del comune, il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino si è stretto attorno alle famiglie colpite dal lutto. Sempre tramite social, il collega della coppia, avvocato Rocco Truncellito: «Il sindacato Forense per le Riforme ed io personalmente ci stringiamo all'immane dolore dei colleghi Michele Trematerra e Valentina Poggi per la tragica scomparsa della figlia Lavinia di appena otto anni, schiacciata da una statua, non fissata al suolo, in un albergo di Monaco. La notizia ha lasciato esterrefatta la classe forense. La formazione cristiana mi porta alla preghiera di misericordia per Michele e Valentina, consapevole che solo chi è morto e risorto potrà rendere sopportabile la pena dei genitori». «Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo. La sua anima è volata in cielo, ma sarà sempre presente nei nostri cuori», ha scritto invece un collega del padre.