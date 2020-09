C'è una voragine nel governo. I giallorossi ora saltano in aria

Quando mancano ormai pochissimi giorni alle Regionali e al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, appuntamenti elettorali decisivi per la maggioranza giallorossa, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, come da prassi, tornano a battibeccare. L’oggetto dell’ultimo ed ennesimo scontro tra i due partiti (teoricamente) alleati di governo è il controverso Mes.

Da un lato i dem spingono per l’attivazione del meccanismo europeo di stabilità, dall’altro i pentastellati continuano a opporre resistenza. Perché loro il fondo salva-Stati, proprio non lo vogliono.

Nei giorni scorsi il segretario del Pd Nicola Zingaretti è tornato a battere con forza sulla necessità del Mes. Nello studio di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa, il capo politico piddì ha infatti dichiarato: "Dire no al MES significa dire no a qualcosa che c’era in passato. Ma qui parliamo di una linea di credito da cui l’Italia può guadagnare e che investe sulla sanità" . Ma non solo, visto che nel prosieguo della chiacchierata con il padrone di casa, Zinga ha proseguito tirando una frecciatina non così velata agli "amici" grillini: "Noi non arretreremo e nessuno può permettersi di dire 'capitolo chiuso'. C’è una maggioranza, c’è un governo, c’è un dibattito politico e non è chiuso nulla. Noi daremo battaglia senza alcun dubbio, con la forza degli argomenti. Qualcuno spiegasse in chiave non ideologica perché rinunciare a questa grande opportunità" .

Insomma, per il segretario non ci sono dubbi: il "sì" al Mes è totale e sostanzialmente incondizionato. Al suo fianco si sono schierati diversi big del partito, come il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il ministro degli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia, Graziano Delrio e numerosi parlamentari, tutti concordi nell’abbracciare il Mes senza troppe remore

Ecco, quest’oggi, però, Vito Crimi ha ribadito il "no" del suo Movimento 5 Stelle al meccanismo europeo di stabilità, bollandolo come "strumento inadeguato". Intervenendo ai microfoni di SkyTg24, infatti, l’attuale reggente della compagine penastellata, si è così espresso: "Per noi il Mes è uno strumento inadeguato e che non va utilizzato. Questa è la posizione del Movimento 5 stelle. Grazie alla nostra ferma posizione, il premier Giuseppe Conte è riuscito a ottenere dall’Europa molto di più, quasi 100 miliardi a fondo perduto. Abbiamo ottenuto l’acquisto da parte della Bce dei nostri titoli, che è strumento più potente del Mes. Pensiamo a quello che abbiamo ottenuto finora" . Una chiusura tanto netta quanto dura, non priva di conseguenza per la stabilità già precaria di questo governo.

Più morbido, invece, il titolare della Farnesina Luigi Di Maio; intervenuto questa mattina su Rai Uno, l'ex capo politico del M5s ha cercato di smorzare i toni: "Lavoriamo sui 209 miliardi di euro che sono quelli che abbiamo e stiamo decidendo come spenderli. Non ci sono altri Paesi che ne hanno di più, non possiamo già chiedere all'Europa che ne vogliamo altri. Anche perchè non è che i soldi del Mes sono gratis, sempre debito sono. Le posizioni del M5S sul Mes sono ben note, il tema vero all'interno della coalizione è che se alimentiamo questo dibattito non facciamo altro che creare le tensioni all'interno della maggioranza...".

Le tensioni e gli attriti tra i giallorossi sono innegabili. E quasi in contemporanea con le parole di Di Maio sono arrivate anche quelle dello stesso Zingaretti, tornato a ribadire la necessità di procedere con l'agenda di governo: "Se l'esecutivo fa le cose si va avanti, ma se il governo si ferma...cade" . E ancora: "Con Italia Viva, LeU e Movimento 5 Stelle abbiamo scelto un anno fa di governare insieme finché ci sono cose da fare, e ne abbiamo fatte" .

Da un lato Zingaretti & Co., dall’altro Crimi e i suoi. Nel mezzo un presidente del Consiglio in difficoltà, chiamato a trovare una sintesi tra due posizioni però agli antipodi. Né il Pd né il M5s, su questo punto, non sembrano intenzionati a cedere, compiendo l’ennesima giravolta. I risultati delle Regionali e il referendum potrebbero essere perciò decisivi, dal momento che dalle urne del 20 e 21 settembre potrebbe uscirne una maggioranza ulteriormente indebolita e che rischia di crollare, come un castello di carte, sullo snodo del Mes.