Niente preferenze: Schlein ha il terrore di perdere il potere

Non le desidera ma non lo può dire. Elly Schlein si trova davanti a questa grande contraddizione. Favoleggia di tifare per le preferenze nel nuovo testo sul sistema di voto, lo Stabilicum, che è all'esame della commissione Affari costituzionale a Montecitorio. Ma di fatto auspica sottotraccia che non se ne farà nulla perché vuole evitare di farsi travolgere dai vari cacicchi sparsi nei territori. Il disegno non dichiarato della segretaria è più o meno questo: sperare che vengano affossate dal grande gioco dei veti incrociati così da addossare la responsabilità dell'insuccesso a chi nella maggioranza rema contro le preferenze. Al contempo la segretaria del Pd è consapevole che l'unico desiderio dei cittadini sia la reintroduzione della scelta dei candidati al Parlamento. Lo certificano anche i sondaggi, fra gli altri l'ultimissimo di Ipsos, uscito ieri sul Corriere della Sera: "Un italiano su due le vuole". E nel Partito democratico? Stefano Bonaccini, presidente del partito, gioca a fare il controcanto di "Elly". E proprio sulle preferenze è stato molto netto: "Perché io spero che il mio partito faccia la battaglia sulle preferenze? Non è normale che si sia eletti in consiglio comunale, in consiglio regionale e a Bruxelles con le preferenze, e solo per il Parlamento italiano si è nominati. Se mettiamo le preferenze possiamo avere una chances perché nei territori abbiamo la classe dirigente migliore e lo dimostrano i risultati alle amministrative. Oggi le persone scelgono le persone prima del partito, ci piaccia o no". Non è dato sapere quanto questa posizione abbia infastidito o meno la segretaria del Pd.

Certo è che Schlein non ha alcuna intenzione di privarsi di disegnare i gruppi parlamentari a propria immagine e somiglianza. È lunghissima la lista degli schleniani a cui è già stato promesso un seggio blindato al prossimo giro. Marta Bonafoni, fedelissima di "Elly" e promessa sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nell'ipotesi di governo del centrosinistra, lavora da settimane alla compilazione delle liste elettorali. Senza preferenze la war room del Nazareno concederà poco ai riformisti e alle altre anime del Pd. Discorso diverso se venissero eliminate le liste bloccate. In quel caso gli schleniani dovranno vedersela con le truppe di Bonaccini, fortemente radicate nei territori e soprattutto con tutti i vari "cacicchi" sparsi nello Stivale. Chi disvela il disegno della segretaria è Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia, portatore delle istanze democristiane nel gruppo meloniano e conoscitore come pochi dei giochi di palazzo: "La legge elettorale è un piano inclinato. A parte Fratelli d'Italia, nessuno vuole le preferenze. E nessuno soprattutto vuole rimanere con il cerino in mano. Di certo, Schlein non le desidera perché con le preferenze si priverebbe di una scelta. E soprattutto il partito potrebbe essere cannibalizzato nel mezzogiorno dai cosiddetti cacicchi".

In questo quadro, i bookmaker del Transatlantico sostengono che quando da lunedì sera si riapriranno le votazioni degli emendamenti in commissione Affari Costituzionali non dovrebbe succedere nulla perché la maggioranza a un certo punto è intenzionata di tagliare una linea e inviare il testo in Aula senza mandato al relatore.

Oltretutto si segnala che tutti le ipotesi di modifica del testo che avevano al centro le preferenze sono state accantonate, anche per le divisioni all'interno della maggioranza. Se ne dovrebbe riparlare in aula il 26 giugno o al più qualche giorno più tardi. Fino a quel momento "Elly" sarà terrorizzata perché rischia di saltarle la blindatura dei futuri gruppi parlamentari.