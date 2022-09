"Niente tasse e spese per chi assume". Il piano del Cav per i giovani

Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale social, strutturata con la condivisione di un video quotidiano che spiega un elemento della campagna elettorale. Fin dall'inizio di questa campagna, il Cavaliere ha un motto: " Una pillola al giorno leva il medico di torno e una pillola al giorno del nostro programma elettorale dovrebbe levare di torno i signori della sinistra ". E, ha aggiunto stavolta il numero uno di Forza Italia, " lo speriamo davvero ".

La pillola domenicale è stata dedicata da Silvio Berlusconi ai giovani, ai quali sottolinea che è doveroso " restituire la speranza per il futuro ". I giovani di oggi, purtroppo, hanno uno sguardo spento verso il loro domani, hanno perso la fiducia e, la cosa peggiore, non hanno più l'entusiasmo. " Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli ", ha sottolineato il numero uno di Forza Italia, che fin dalla sua discesa in campo ha prestato attenzione e cura ai temi legati alle nuove generazioni. Per questo motivo, spiega il Cavaliere, "t oglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato ". Una necessità, più che un obiettivo, considerando l'alta disoccupazione giovanile e i contratti temporanei, spesso di apprendistato e praticantato, che spesso vengono fatti ai giovani, i quali guadagnano poche centinaia di euro. Per loro, Silvio Berlusconi vuole uno stipendio di " almeno 1000 euro al mese ".