"No la Finlandia nella Nato", "Assist ai russi". Scontro Salvini-Pd

Non è il momento di parlare di un ulteriore allargamanto della Nato con l'inclusione di Svezia e Finlandia. Ne è convinto il leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha ancora una volta ribadito la propria opinione in merito alla questione durante una kermesse organizzata a Roma dalla Lega per affrontare principalmente temi di carattere economico.

"Cambiare in confini della Nato avvicina o allontana la pace? Oggi l’obiettivo non è l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato" , dichiara l'ex vicepremier, "ma costringere o convincere Russia e Ucraina a tornate a parlare di pace" . Una posizione che si contrappone a quella dell'attuale presidente del consiglio Mario Draghi. "Io ragiono solo in termini di pace" , aggiunge Salvini, "quindi quello che avvicina alla pace va fatto subito, quello che allontana la pace va messo in lista d’attesa" . L'obiettivo principale, prosegue il segretario della Lega, dovrebbe essere quello di far riprendere le trattative tra i due Paesi in conflitto. "Non c’è discussione su chi ha attaccato e su chi si è difeso, non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto, democrazia e diritti civili" , precisa in conclusione Salvini, "le controversie non si risolvono con armi e carrarmati. Siamo al terzo mese di guerra: bisogna fermarla" . Ecco il motivo per il quale, stando all'ex ministro dell'Interno, non è questo il momento di affrontare il tema dell'eventuale ulteriore allargamento della cosiddetta Alleanza atlantica: per "le adesioni alla Nato di Finlandia e Svezia avremo modo di parlare nei prossimi mesi" . Tutto questo in attesa del rientro in Italia dell'ex governatore della Banca centrale europea Draghi, con cui il leader del Carroccio vorrebbe confrontarsi proprio sul tema del conflitto tra Ucraina e Russia.

Il Pd, una delle principali forze politiche sostenitrici della necessità dell'invio di armi e supporto militare in favore delle milizie di Zelensky, non perde occasione per ribattere. "Fino a qui, Salvini con un irenico e generico pacifismo, aveva politicamente buttato la palla in corner sull’Ucraina" , commenta su Twitter il deputato dem Enrico Borghi. "Se ora si schiera contro l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, fa direttamente un assist a Putin, aiutandolo esplicitamente" .