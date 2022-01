"Noi, colonna portante dell'Unione europea"

L'arrivo di Silvio Berlusconi al Quirinale ha ricevuto anche l'appoggio europeo da parte del deputato spagnolo del Ppe Antonio Lopez, che tramite le colonne de il Giornale ha sostenuto la sua candidatura. " Non fatevi intimidire dagli atteggiamenti della sinistra. Con il Cavaliere al Quirinale e Draghi al governo il vostro Paese incrementerebbe la leadership internazionale ", ha detto tra le altre cose Lopez. Parole che sono state particolarmente gradite dallo stesso Silvio Berlusconi, che in una nota diffusa tramite i social ha voluto ringraziare il deputato spagnolo.

" Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Partito popolare europeo, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a il Giornale. Siamo la colonna portante dell'Ue, vogliamo istituzioni sempre più moderne ed efficienti, capaci di affrontare sfide difficili come il Covid ", ha scritto Silvio Berlusconi. Nell'intervista, Lopez ha sottolineato che il Cavaliere " è senz'altro, e non da oggi, la più grande risorsa e ha massima competenza nei rapporti internazionali ".