"Non capisce un c...". Travaglio insulta Draghi (e Speranza non dice nulla)

Da giorni Il Fatto Quotidiano ha preso di mira sia Mario Draghi sia la Guardasigilli Marta Cartabia, riservando feroci critiche al compromesso raggiunto con le forze politiche di maggioranza sulla riforma della giustizia. E ora si passa pure alle offese personali nei confronti del premier durante la festa di Articolo uno, di cui Roberto Speranza è segretario, con tanto di applausi e risate. C'è ancora chi ha nostalgia dell'era targata Giuseppe Conte e giudica uno sfacelo l'esperienza di quello che potrebbe essere definito il governo di unità nazionale attualmente in carica. È il caso di Marco Travaglio, che sulle colonne del giornale di cui è direttore non ha fatto mancare pesanti considerazioni sulla questione della giustizia che sta attanagliando l'esecutivo. Il Fatto è addirittura arrivato a definire la riforma un " salvaladri ", mettendo in prima pagina titoloni contro il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia (raffigurato anche con il cappello da somaro con le orecchie d'asino e il naso lungo come Pinocchio).

Ma non è finita qui. Evidentemente Travaglio ci ha preso gusto ed è passato nuovamente all'attacco. Il direttore, ospite della festa di Articolo uno, ha rivolto parole durissime verso il capo del governo. " Draghi è un figlio di papà... ", è stata la sua considerazione. Un modo di dire spesso usato riferendosi a una persona cresciuta negli agi familiari senza aver fatto nulla per guadagnarsi la bella vita. L'ha detto senza forse conoscere la storia e l'esperienza drammatica del premier, che a soli 15 anni ha perso il padre e sempre in giovanissima età ha dovuto fare i conti con la scomparsa della madre. Una disgrazia giovanile che inevitabilmente gli cambiò la vita.

C'è poi altro. Il giornalista ha definito il curriculum di Draghi " ambulante " e, non contento, ha aggiunto: " È uno che, visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia di vaccini ecc. Mentre, mi spiace dirlo, non capisce un c... né di giustizia, né di sociale, né di sanità ".

Cosa c'è di strano? Per quale motivo mai il caso dovrebbe diventare politico? Non si tratta semplicemente di un'opinione personale (legittima) di Travaglio? Certamente, ma va segnalato che le sue parole sono state accompagnate da risate e applausi dalla platea presente alla festa di Articolo uno. Il cui segretario nazionale è Roberto Speranza, nonché ministro della Salute e dunque esponente di spicco del governo guidato da Mario Draghi. Il ministro è intervenuto dopo il discorso di Travaglio ma non si è dissociato dalle sue tesi. Un silenzio prolungato anche nelle ore successive.

Al momento, come segnalano gli utenti su Twitter, non c'è stata alcuna presa di posizione da parte di Speranza che - in quanto uomo di rilievo dell'esecutivo - dovrebbe prendere le distanze da quanto detto da Travaglio (ospitato alla festa del suo partito e applaudito dal pubblico). Sui social c'è chi invoca addirittura le dimissioni di Speranza: " Visto che Articolo uno applaude alle fesserie di Travaglio, sarebbe meglio che Speranza desse le dimissioni "; " Visto che si sa cosa pensa Travaglio, che il pubblico applaudiva e l'intervistatrice non ha obiettato, aspetto le dimissioni domani mattina del ministro Speranza "; " Nella mia vita non ho mai conosciuta una persona più cattiva di Travaglio e Speranza domani deve dare le dimissioni ".

Intanto arrivano le prime reazioni politiche. A parlare è stata Alessia Morani, deputata del Partito democratico: " Queste affermazioni vergognose sono inaccettabili. Inaccettabili ". Le ha fatto eco Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato: " Le scuse di Travaglio non arriveranno mai, ma una cosa è leggere le volgarità sul suo giornale, che è già dura prova di resistenza umana, altra cosa è ascoltare queste parole dal palco di un partito che sta al governo proprio con Draghi e ciò è francamente inaccettabile. Per non dire disgustoso. Forse le scuse dovrebbero arrivare proprio da chi siede accanto al presidente del Consiglio ". Sulla stessa linea il deputato renziano Michele Anzaldi: " Dopo i vergognosi insulti di Travaglio alla Festa di Leu al presidente Draghi, mi auguro che il leader del partito e ministro di primo piano Speranza prenda pubblicamente le distanze. Nessuno, a maggior ragione il premier, merita un simile trattamento di odio ".