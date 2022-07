"Non ci sarà altro governo Draghi: continuo solo se riusciamo a lavorare"

Sono giorni di tensione per il governo di Mario Draghi, appeso a un filo di incertezza a causa della volubilità del Movimento 5 stelle. Prima della conferenza stampa, Enrico Letta è entrato a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio: " Letta portatore di buone notizie? Potrebbe essere piacevole... No, abbiamo parlato della situazione ma non mi ha dato buone o cattive notizie ". A tal proposito, il presidente ha aggiunto: " Il governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere ". Ma Draghi non si è voluto sbilanciare sulla possibilità del voto in autunno: " Non commento scenari ipotetici, essendo uno degli attori il mio non è un giudizio oggettivo e distaccato ".

Il futuro del governo

Quindi, il premier ha aggiunto: " Se il governo riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua ". Sulla possibilità di uscita del M5s, il premier ha ribadito quanto già dichiarato: " Per me non c'è un governo senza M5S né c'è un governo Draghi. Questa situazione di fibrillazione il governo la sta gestendo abbastanza bene, il governo continua a lavorare, abbiamo visto le parti sociali, affronteremo i problemi dell'Ilva e prenderemo misure per tutelare il potere d'acquisto e delle imprese ". Ha nuovamente escluso la possibilità di un Draghi-bis e sul rinvio alle Camere ha aggiunto: " Bisogna chiederlo a Mattarella ". A chi minaccia l'uscita con i penultimatum, Draghi ha chiesto serietà: " Se non si deriva nessuna soddisfazione, se si ha la sensazione che sia una sofferenza straordinaria stare al governo, che si fa fatica, bisogna essere chiari ".

L'incontro con i sindacati

Nelle ore precedenti, il presidente del Consiglio aveva presenziato a un tavolo con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, insieme a quattro ministri: il titolare del Lavoro Andrea Orlando (Pd), quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega), della Pa Renato Brunetta (FI)e delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli (M5s).

" Nella riunione di oggi abbiamo stabilito prima di tutto un metodo di lavoro: prevediamo incontri su una serie di temi, l'energia prima di tutto, la trasformazione di settori produttivi importanti, come automotive e acciaio, poi il Pnrr, su cui esiste un tavolo permanente ma si vuole renderlo più attivo e importante, e poi la legge di bilancio. Ma anche un tavolo sul precariato, alla luce degli ultimi dati emersi negli ultimi giorni ", ha spiegato il presidente del Consiglio. " È necessario mettere in campo misure strutturali per incrementare i salari netti ", ha sottolineato Mario Draghi. Il governo, ha aggiunto il premier, punta a " ridurre il carico fiscale a partire dai redditi più bassi, vogliamo intervenire in maniera decisa all'interno degli spazi della finanza pubblica ".

Salario minimo e contratto collettivo nell'agenda di governo

Tra i temi più importanti c'è stato soprattutto il salario minimo, entrato nell'agenda di governo: " È stata approvata in Europa la direttiva sul salario minimo, il governo intende muoversi in questa direzione ". Anche la contrattazione collettiva più estesa rientra tra gli obiettivi primari del governo: " La contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del nostro modello industriale, non accettabile che alcuni contratti siano scaduti da 3 o 9 anni ". Il presidente del Consiglio ha evidenziato l'esigenza di interventi strutturali per la ripresa del Paese: " Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento di governo e parti sociali ".

La lotta all'inflazione

Il prossimo decreto legge per aiutare le famiglie e i lavoratori non è un anticipo della manovra. " Anche il primo provvedimento e quello precedente " sarebbero potuti essere considerati tali, spiega il premier. L'azione rapida del governo è necessaria, perché queste sono risposte che " si devono dare immediatamente non è pensabile aspettare perché altrimenti gli effetti negativi si sarebbero pienamente esercitati senza alcuna azione. Se si perde il potere d'acquisto per grandi dimensioni e a lungo i consumi flettono e i consumi sono la parte più importante della domanda e il sistema va in declino ". Quasi una lezione di economia da parte di Mario Draghi, che ha dichiarato che non sarà necessario uno scostamento di bilancio.

Le fibrillazioni dei 5 stelle