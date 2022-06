"Non possiamo far vincere il centrosinistra": il centrodestra a Verona si compatta su Sboarina

A Verona il centrodestra è pronto a ricompattarsi per sostenere Federico Sboarina al ballottaggio contro Damiano Tommasi e conquistare così la guida della città. " Non possiamo certo far vincere il centrosinistra, Fi non può dare il suo appoggio a Tommasi, su questo non c'è ombra di dubbio ", assicura all'Adnkronos Michele Zuin, coordinatore regionale azzurro in Veneto. La forza della coalizione è stata dimostrata in altre città dove il centrodestra unito ha vinto al primo turno, come L'Aquila, Genova e Palermo. E come da indicazione precisa di Silvio Berlusconi, a Verona è ora tempo di ricompattare la coalizione per superare lo scoglio del ballottaggio.

" Al termine dell'ultimo vertice con Salvini e Meloni, il presidente Berlusconi aveva dato precise indicazioni: tenere una sorta di primarie al primo turno in quelle città dove non si era trovata un'intesa nel centrodestra, ma poi negli eventuali ballottaggi bisognava ricomporre la coalizione e ritrovare l'unità. Per cui l'intenzione di Forza Italia è quella di appoggiare al ballottaggio Sboarina ", ha detto l'assessore al Bilancio per le partecipate del Comune di Venezia.

In effetti, Silvio Berlusconi era stato molto chiaro della sua indicazione: " Abbiamo trovato l'accordo per 21 città, mentre su 5 non è stato raggiunto per pure contrapposizioni locali, della serie persona contro persona, ma siamo sicuri che in caso di ballottaggio il centrodestra troverà l'intesa. Questo è l'impegno di tutti i leader presenti al tavolo ". Parole incise nella pietra per gli azzurri, che ora faranno in modo di convogliare i voti di Flavio Tosi su Federico Sboarina. " Con Tosi ci ritroveremo e ne parleremo ", assicura Zuin. Il gioco di squadra in questi casi deve superare la volontà dei singoli e il raggiungimento dell'obiettivo a Verona può regalare al centrodestra una città chiave nello scacchiere delle amministrazioni locali.