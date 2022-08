"Non sono scemo e non mento". E Crosetto zittisce Serracchiani

Ospiti entrambi della trasmissione televisiva "In Onda", Debora Serracchiani e Guido Crosetto si sono resi protagonisti di uno scambio di battute inerente la caduta dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

L'esponente del Partito democratico difende a spada tratta l'operato della maggioranza che ha supportato l'ex presidente della Banca centrale europea, in particolar modo nel momento in cui viene affrontato il tema relativo al caro-energia. "Sembra che questo governo non abbia fatto nulla" , affonda Debora Serracchiani, "mentre in realtà l'aumento dei costi delle bollette è antecedente alla guerra in Ucraina ed è poi stato aggravato dal conflitto" . L'ex Presidente del Friuli-Venezia Giulia ricorda gli interventi fatti dall'esecutivo per contenere i rincari delle bollette di luce e gas, ma si lamenta per il fatto che a causa della caduta del governo, a detta sua, non sarà possibile sollecitare l'aiuto dell'Unione Europea.

"Gli interventi del governo ci sono stati, avevamo fatto il Decreto Aiuti e a settembre ci sarà il Decreto Aiuti bis, entrambi intervengono sulle bollette" , prosegue Serracchiani, "Sufficiente? No, ma se non aveste fatto cadere il governo probabilmente avremmo avuto un premier più autorevole e forte per andare in Europa a chiedere un tetto europeo al prezzo del gas. Si è voluto far cadere il governo nel momento peggiore possibile. Siete stati irresponsabili".