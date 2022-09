"Non vedrete più questa gente nelle strade". Polemica per il video del consigliere leghista

È polemica in Toscana per un video pubblicato da un consigliere di quartiere leghista, Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega a Firenze. L'esponente leghista, infatti, è andato in video per sostenere il suo partito alla tornata elettorale del 25 settembre. Nella clip che è comparsa sui social di Alessio Di Giulio, il consigliere inquadra se stesso e una nomade alle sue spalle. " Vota Lega e dal 25 settembre non vedrete più questa gente nelle strade ", dice l'esponente leghista.

In pochi minuti, il video è rimbalzato di telefono in telefono ed è montata la polemica. Qualcuno dice che a fronte delle numerose proteste, Alessio Di Giulio è stato costretto eliminare il video dai social. Tuttavia, la versione del consigliere leghista è un'altra ed è lui stesso a fornirla, sempre attraverso i suoi profili social. Nello stesso post, l'esponente del Carroccio a Firenze ha anche spiegato il retroscena di video e come è nato, rispondendo in maniera indiretta alle tante critiche che gli sono piovute addosso nelle ultime ore. " Facebook ha censurato il video sorridente che ho postato ieri, dove mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze visto che la signora in questione ci ha seguito da piazza Signoria a metà via Calzaiuoli chiedendoci soldi in maniera insistente dopo che io e la mia ragazza avevamo fatto un aperitivo in piazza ", ha detto il consigliere, indicando due dei più noti spot di Firenze nel centro storico. Piazza Signoria e via Calzaiuoli sono i punti principali di ritrovo dove i fiorentini e i turisti passeggiano e fanno l’aperitivo. Sono anche tra le zone più famose della città all'estero, la cartolina e il biglietto da visita per i turisti nel mondo.