"Draghi bis senza 5s o si va al voto". Forza Italia detta la linea

Silvio Berlusconi è preoccupato per la stabilità del Paese e Giuseppe Conte, con i suoi tentennamenti e le sue mosse alla cieca, figlie di un caos interno che, ovunque deciderà di puntare, porterà il M5s al tracollo, non la può dare. Per Silvio Berlusconi, il leader del M5s e i suoi parlamentari sono stati irresponsabili e in queste ore è arrivato a Roma per seguire da vicino gli sviluppi che mercoledì porteranno alle comunicazioni di Draghi al Senato e alla Camera.

Il Cavaliere è stato molto chiaro nell'esprimere la sua idea, già nei giorni scorsi: la stabilità non si può avere con il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte dentro il governo, perché con il loro comportamento hanno tradito il "patto di fiducia" fatto all'insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Per questo, la linea di Fi resta: sì a un Draghi bis senza i pentastellati o si va al voto. Nessun'altra alternativa si profila all'orizzonte per Forza Italia, che va avanti compatta in questa direzione insieme al suo alleato di governo del centrodestra, la Lega. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno avuto frequenti contatti negli ultimi giorni e sono concordi sulla stessa linea. Nessun compromesso può essere trovato con un partito che per la sua campagna elettorale mina la stabilità di un intero Paese in un momento di crisi economica, energetica e sociale, con una guerra alle porte.