"Santelli? Sapevano tutti del cancro..." Indagato lo "sciacallo" Morra

Le frasi di Nicola Morra su Jole Santelli dello scorso novembre potrebbero avere ripercussioni legali. L'esponente del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione Antimafia, è stato indagato dalla procura di Cosenza per diffamazione aggravata e continuata. Il fascicolo contro Morra è stato aperto per le dichiarazioni rilasciate pochi giorni dopo la prematura scomparsa della governatrice della Calabria, da tempo malata oncologica.

" Il mio è un rimprovero. Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso ", disse ai tempi Nicola Morra. Frasi che avevano indispettito trasversalmente e sulle quali si erano espressi i principali esponenti del centrodestra, di cui Jole Santelli faceva parte. Il presidente della commissione antimafia era riuscito a fare filotto, offendendo con un'unica dichiarazione sia la Santelli, che i malati oncologici, che il popolo calabrese. Morra si era prima difeso, accusando il centrodestra di fare un " truffaldino taglia e cuci di mie dichiarazioni, strumentalizzandole ". Nel suo discorso, Nicola Morra aveva mischiato il caso di Jole Santelli e quello di Domenico Tallini, coinvolto in un'inchiesta sulla 'ndrangheta: " È stato il più votato nel collegio di Catanzaro. È la dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita ".