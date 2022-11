"Onorevole Minnie", "Bulletto". Scintille in studio tra Vauro e Donzelli

Scintille in studio nell'ultima puntata di Non è l'arena, programma in onda la domenica sera su La7, che tra le altre cose ha toccato il tema relativo all'immigrazione. Il conduttore Massimo Giletti ha invitato per la trasmissione ospiti che hanno confermato di avere visioni talmente opposte che la discussione è sfociata in una vera e propria lite in diretta. Al centro del bisticcio sono finite le decisioni del governo nei confronti delle navi Ong.

A rivendicare il rispetto del diritto internazionale è stato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, che ha rimarcato la distinzione tra i rifugiati dalle guerre e i migranti economici: " Siccome noi non possiamo dare la pagnotta a tutti coloro che vogliono venire in Italia, il problema è come li selezioniamo? Li facciamo selezionare agli scafisti o li selezioniamo in base a chi ha difficoltà? ". Donzelli ha dunque rilanciato la linea del governo: soccorrere i più fragili ma non accogliere in maniera indiscriminata.

In sostanza chi versa in situazioni di emergenza riceve le cure del caso, mentre chi è in buona salute resta a bordo. " Vogliamo far decidere ai mercanti di morte chi viene in Italia o vogliamo sceglierli con dei criteri civili e di rispetto umano? ", ha aggiunto Donzelli. La sua posizione ha però innescato la reazione di Vauro Senesi, che ha esordito con delle esternazioni personali sul conto del deputato di FdI: " L'onorevole Minnie... Poi hai anche un po' la voce da Minnie, per cui ogni tanto dovresti togliere il costume ".

In tutto sono 35 i migranti rimasti a bordo della Humanity 1 al termine delle ispezioni. Su questo punto il vignettista è stato molto duro, usando espressioni forti per criticare l'operato dell'esecutivo: " Cosa dobbiamo fare? Facciamo come gli schiavisti? Guardiamo i denti per vedere se sono sani, se possono spacciare droga o invece andare a lavorare sottopagati e sfruttati nelle campagne a raccogliere pomodori? ".