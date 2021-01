"Ora i numeri non ci sono...". Pressing per le dimissioni di Conte

La situazione sta sfuggendo di mano e presto potremmo assistere alle dimissioni di Giuseppe Conte. Nonostante abbia provato fino all'ultimo a evitare il passo di lato, pare che le circostanze lo stiano costringendo a ripensarci e quindi ad ascoltare i suggerimenti arrivati da Movimento 5 Stelle e Partito democratico: stando a quanto si apprende da fonti parlamentari giallorosse, già oggi il premier potrebbe salire al Quirinale per conferire con il capo dello Stato Sergio Mattarella. La conferma è arrivata da Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: " Oggi Conte aggiornerà Mattarella sulla situazione, come ha sempre fatto nei momenti piu importanti ". Il presidente del Consiglio avrebbe voluto sfuggire a questo passaggio per scongiurare ogni tipo di sgambetto: una volta che mi dimetto può succedere di tutto e nessuno mi dà la garanzia che otterrò il reincarico, è il ragionamento che fa l'avvocato. Che comunque punta a ottenere un mandato per formare entro 3 giorni il Conte-ter con una maggioranza allargata e stabile.

La mossa è dettata dal fatto che il quadro al Senato non ha subito significative variazioni rispetto al voto della scorsa settimana: specialmente dal Pd è stato portato avanti un forte pressing per sollecitarlo a rassegnare delle dimissioni-lampo così da far emergere con chiarezza i voltagabbana. I timori di Conte sono tanti, ma i dem hanno ribadito che il suo ruolo " è imprescindibile ", tanto che in mattinata Goffredo Bettini ha confermato che " non c'è alcun motivo per rimuoverlo ". Il fattore chiave è rappresentato anche da un'altra realtà inequivocabile: il voto sulla relazione di Alfonso Bonafede a Palazzo Madama potrebbe far crollare tutto e tagliargli le possibilità per incassare il reincarico. Ecco perché sembra che alla fine abbia scelto la strada della crisi pilotata. " La situazione lo impone ", riferisce un ministro pentastellato.

Fonti del Pd tengono però a precisare: " Il Partito democratico non ha chiesto e non sta chiedendo a Conte di andare al Quirinale ". Il percorso resta quello indicato dal segretario Nicola Zingaretti e dal vice Andrea Orlando: verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole e passare " per un governo autorevole, europeista e in grado di affrontare i problemi facendo un appello alla responsabilità a tutti ".

L'operazione responsabili

Gli stessi dem hanno messo in guardia sui rischi di andare in Aula per la relazione del ministro della Giustizia e sul fatto che il governo ne uscirebbe sconfitto visto che, almeno per il momento, i numeri non ci sono. Il premier potrebbe recarsi al Colle perché convinto di poter risolvere il tutto in seguito al passaggio istituzionale. Ma ha in mano i numeri di un gruppo parlamentare di costruttori in grado di garantirgli stabilità oppure sarà disposto a ricucire con Italia Viva? Nelle scorse ore soprattutto il Pd ha mostrato segnali di apertura nei confronti dei renziani, invitando Conte a tornare al dialogo con coloro che hanno creato la situazione di stallo. Nel Movimento 5 Stelle quali sono gli umori? Il grillino Manlio Di Stefano ha tenuto a specificare che il veto c'è su Matteo Renzi ma non sui parlamentari del gruppo di Iv: " Assolutamente sì, mi sembra evidente. Mai più con Matteo Renzi, che non significa con i parlamentari di Iv, loro mi sembrano le prima vittime ".

Occhi puntanti sull'Udc, che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in un ipotetico nuovo esecutivo. Al termine del vertice di partito, tenutosi questa mattina nella sede nazionale di via in Lucina, è emerso che il gruppo voterà contro la relazione di Bonafede (sempre se verrà confermato l'appuntamento al Senato). Paola Binetti ha sottolineato che l'Unione dei democratici cristiani e democratici di centro non intende fare da " stampella " all'esecutivo, pretendendo le dimissioni di Conte per un fattore di trasparenza istituzionale: " Si dimetta. Se deve essere un Conte-ter, voglio sapere con chi verrà fatto e quali obiettivi si propone ".