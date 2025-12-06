Paltrinieri il primo. Da Al Bano a Allegri un festival di nomi

Che il viaggio abbia inizio. A due mesi esatti dalla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, questa mattina alle 9.30 parte ufficialmente dallo Stadio dei Marmi di Roma la staffetta della torcia olimpica. Il primo tedoforo sarà Gregorio Paltrinieri, che ha ricordato: "Uno dei miei primi riferimenti è stato Tomba, che è delle mie zone. Torino 2006? Forse sono i primi Giochi che ho seguito veramente". Tra i protagonisti della staffetta sulle strade capitoline Achille Polonara, Gimbo Tamberi ed Elisa Di Francisca. E ancora Matteo Berrettini, Gigi Datome, Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, i cantanti Achille Lauro e Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.

La torcia olimpica percorrerà all'incirca 12mila chilometri e attraverserà tutte le regioni della Penisola, facendo tappa in 60 città, 110 province e 60 siti patrimonio mondiale dell'Unesco. Passerà prima di Natale dalla Sardegna alla Sicilia, per poi risalire lungo la costa tirrenica. Il primo giorno del 2026 transiterà a Campobasso. Giungerà a Cortina d'Ampezzo il 26 gennaio. Infine, arriverà a Milano per la cerimonia di apertura del 6 febbraio. Saranno coinvolti nel viaggio 10.000 tedofori.

Tra le icone che avranno questo privilegio: Simone Giannelli, Al Bano, Vincenzo Nibali, Arisa, Fefè De Giorgi, Max Allegri, Domenico Fioravanti, Sara Simeoni, Novella Calligaris, Giacomo Agostini, Massimo Boldi, Kristian Ghedina, Carolina Kostner, Tania Cagnotto, Gustavo Thoeni, Javier Zanetti, Filippo Tortu, Luca Parmitano, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. C'è solo da definire i nomi della staffetta dell'ultimo giorno. Molto probabilmente ci sarà Ibrahimovic che, con l'arrivo a San Siro, non vorrà certo mancare l'appuntamento nel suo stadio.