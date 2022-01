Quel post 'criptico' di Casini: così strizza l'occhio agli elettori

Pier Ferdinando Casini scende in campo per il Quirinale. Nel giorno sella seconda votazione per eleggere il presidente della Repubblica, l’ex presidente della Camera ha rotto il silenzio con un messaggio neanche troppo criptico. “La passione politica è la mia vita!!!” , le sue parole in un post pubblicato su Instagram, seguite dalle emoticon di un cuore e della bandiera italiana.

Il segnale è chiaro: Casini punta al Colle. Il suo nome da giorni viene accreditato come uno dei papabili per cogliere l’eredità di Sergio Mattarella e, in particolare nelle ultime ore, si sono moltiplicate voci e indiscrezioni sul suo conto. Tra i leader della coalizione di Centrodestra con Berlusconi e Fini, il 66enne siede in Parlamento dal 1983 e alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto con il Partito Democratico.

Fondatore dell’Udc, Pier Ferdinando Casini ha appoggiato i governi di Monti, Letta, Renzi, Conte e Draghi e può contare su un fattore: come evidenziato anche da Clemente Mastella, il suo nome non è sgradito a buona parte dei partiti in Parlamento. Elemento non di poco conto, considerando le difficoltà di queste ore a trovare un’intesa. La mossa del bolognese, dunque, non sorprende: dopo settimane e settimane di silenzio stampa – le ultime dichiarazioni pubbliche risalgono al 17 agosto 2021 – il post pubblicato su Instagram è più di un indizio.