"La patente antifascista è da Stato etico: non si introduca la censura preventiva"

Giovanni Guzzetta, costituzionalista italiano, professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Tor Vergata di Roma, interviene sulla dichiarazione di antifascismo richiesta dalla fiera Più libri più liberi.

Perché è contrario alla dichiarazione di antifascismo?

"Sono perplesso sulla dichiarazione in generale, mi sembra una richiesta inutile e anche simbolicamente dannosa. Inutile perché l'obbligo di rispetto della Costituzione e delle leggi è previsto nell'articolo 54 della Costituzione a cui sono sottoposti tutti i cittadini. È simbolicamente controproducente perché in editoria siamo nell'ambito della più alta espressione del pensiero mentre con questa dichiarazione vediamo rigurgiti da Stato etico passando dall'indice dei libri proibiti a quello degli editori proibiti, non è una bella pagina per la liberal-democrazia. Peraltro l'impianto dell'Articolo 21 della Costituzione è costruito sull'idea di evitare controlli preventivi e censure proprio perché si vuole evitare di anticipare la repressione prima che il pensiero si esprima. Il controllo è previsto nell'ordinamento nella fase successiva con il codice penale dopo che il diritto di parola è stato esercitato".

Si tratta di una decisione incostituzionale?

"Il soggetto proponente è un soggetto privato ma il problema è il rilievo pubblicistico della Fiera perché riceve finanziamenti pubblici e l'organizzazione fa attività di interesse generale. Le misure contro il fascismo sono già indicate dalla Costituzione e dalle leggi con norme speciali ben definite, non ha senso introdurre una apposita dichiarazione. Inoltre la nostra Costituzione non è solo antifascista ma è anche contro ogni forma di totalitarismo. Coerentemente si dovrebbe estendere la dichiarazione a tutte queste ipotesi. Si tratta perciò di una decisione che, a mio parere, danneggia gli stessi proponenti".

Quali sono gli strumenti giuridici per appellarsi alla decisione?

"Bisognerebbe verificare se il regolamento della Fiera sia compatibile con lo Statuto dell'Associazione Italia Editori e, se nello statuto dell'Aie, si valorizza la libertà di espressione senza prevedere obblighi ulteriori. Se così fosse, sul piano civilistico il provvedimento può rilevare profili di illegittimità. In ogni caso il problema non è solo la sanzionabilità ma il fatto che la misura infrange i fondamenti più basilari della nostra civiltà giuridica, soprattutto quando si ha a che fare con manifestazioni del pensiero e di opinioni".

Il fatto che Più libri più liberi riceva fondi pubblici può essere un'aggravante?

"Senza dubbio è un elemento rilevante perché dà rilevanza pubblicistica alla manifestazione e, al di là dei tecnicismi, mi pare abbastanza evidente che la fiera e l'Associazione italiana editori abbiano l'obiettivo di rappresentare il pluralismo dell'editoria. Eventuali verifiche sui contenuti vanno fatte ex post non ante e non credo spettino all'associazione ma semmai all'autorità giudiziaria".

C'è una sentenza del tribunale amministrativo della Sicilia del 2019 che definisce "illegittima" la dichiarazione di antifascismo chiesta da un Comune.

"Non conosco nel merito questo precedente ma conferma che possono

esserci profili di illecità. Oltre l'aspetto giuridico questa decisione dovrebbe tutti indurci a riflettere e, se l'obiettivo è evitare polarizzazioni, scelte di questo genere rischiano di aumentare le radicalizzazioni".