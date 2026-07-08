Il Pd si sfila dalla trattativa. E l'"Unità" chiude ancora

Il quotidiano l'Unità è di nuovo in crisi. La trattativa tra l'editore Alfredo Romeo e il Partito Democratico, che doveva acquisire la testata, è fallita.

Da oggi, lo storico giornale della sinistra italiana fondato da Antonio Gramsci sospenderà le pubblicazioni. A dare la notizia è stato Romeo Editore, che dal 2022 aveva rilevato la testata salvandola dal fallimento. "Fin dal primo giorno, l'impegno assunto è stato duplice: rimettere in ordine i conti, garantendo una gestione corretta e rigorosa del giornale e, al tempo stesso, custodirne la storia nella prospettiva di riportare la testata alla casa politica che l'ha generata, il Partito Democratico", ha fatto sapere la casa editrice. È stato per questo motivo che si erano aperte le trattative con i dem.

L'editore sostiene di essersi reso disponibile a cedere l'Unità a un prezzo "simbolico". Il problema è stato che il Pd "ha deciso di non dare seguito alla trattativa", nonostante il confronto sembrasse "avviato verso una conclusione positiva", ha spiegato l'editore. Romeo ha poi ringraziato "la redazione, i collaboratori e i lettori che in questi tre anni hanno reso possibile la continuità di una testata che appartiene alla storia del Paese". Mentre il direttore Piero Sansonetti (in foto), al vertice del quotidiano dal 2023, preferisce, sconsolatamente, non rilasciare dichiarazioni per il momento.

Una storia travagliata, quella dell'Unità. Negli ultimi 25 anni il quotidiano ha attraversato una profonda crisi editoriale che ha portato alla sospensione delle pubblicazioni quattro volte. La prima sospensione risale al luglio del 2000, con la ripresa a marzo del 2001 grazie al salvataggio di un gruppo di imprenditori coordinati da Alessandro Dalai che si organizzano come Nuova Iniziativa Editoriale. Il secondo stop risale all'agosto del 2014, a causa della grave situazione debitoria. In questo caso il quotidiano torna in edicola nel 2015 grazie all'ingresso di nuovi soci e un nuovo piano editoriale. La terza chiusura si ha a giugno del 2017, da questo momento usciranno sporadicamente dei numeri speciali.

Infine, Il 27 luglio 2022 il Tribunale di Roma dichiara fallita la società editrice de l'Unità e la testata viene quindi messa all'asta. Il 9 maggio 2023 il quotidiano viene ridistribuito nelle edicole di Roma con un editoriale di Sansonetti.