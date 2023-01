Pechino svela i dati sul Covid: "Morti in 60mila. Picco passato"

Hanno giurato e stra giurato che i decessi per Covid erano solo una quarantina. Invece sono quasi 60mila. Solo ora i cinesi ammettono la portata dell'ondata di Covid che ha devastato il Paese a dicembre. Nello specifico, i decessi sono stati 59.938, di cui 5.503 causati da insufficienza respiratoria collegata direttamente al virus, 54.435 accertati in pazienti che soffrivano di altre patologie, dal cancro ai problemi cardiocircolatori, che sono state aggravate dall'infezione.

Il silenzio della Cina è stato spezzato dopo le critiche dell'Organizzazione mondiale della sanità. Le autorità cinesi hanno nicchiato finchè hanno potuto, sostenendo che era difficile ottenere dati precisi durante i picchi della pandemia. Tuttavia c'è una bella differenza tra qualche decina di morti e 60mila decessi.

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Jiao Yahui, direttore del dipartimento affari medici della Commissione nazionale di Santità, ha reso nota la verità. In base ai dati della commissione, il 90% dei decessi si sono registrare tra over 65, con un'età media di 80,3 anni. In particolare nei giorni scorsi, il Washington Post ha pubblicato foto satellitari che mostrano lunghe file di macchine di fronte ai centri per la cremazione a Pechino ed altre città cinesi. A queste contestazioni le autorità cinesi hanno replicato che è difficile ottenere dati accurati durante i picchi di infezione: «Inutile attardarsi con questi conti e indagare sulla causa esatta delle morti, ora bisogna concentrarsi solo sulla cura dei pazienti» aveva detto ancora mercoledì scorso l'epidemiologo statale Liang Wannian. Dal rapporto cinese l'età media delle vittime è 80 anni, il 90% avevano più di 65 anni. Il 90% dei morti risultati positivi al Covid secondo la valutazione della autorità cinesi sono in realtà deceduti per cancro, malattie cardiache e polmonari pregresse, problemi renali.