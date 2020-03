Pedicini (M5S): "Non faremo entrare i francesi, non si fanno il bidet"

" I Francesi non fanno entrare gli Italiani perché forse hanno il CoronaVirus? Noi non faremo entrare i Francesi perché sicuramente non si fanno il bidet ". Una dichiarazione sui social, quella dell'europarlamentare Pedicini, che di certo provocherà un certo "malumore" diplomatico tra la Francia e l'Italia.

Il tweet dell'esponente 5Stelle nasce a seguito del caso di Alvise Maniero, deputato pentastellato presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a cui il Parlamento francese ha revocato il visto in ragione delle nuove disposizioni emesse in Francia che prevedono l'esclusione di persone provenienti da zone ad alto rischio di contagio da coronavirus.

Il caso ha destato un certo clamore ed a quanto subito Alvise Maniero ha dichiarato: " L'Italia non è un untore, ne in Europa ne nel mondo. Questa è una crisi che va affrontata con razionalità, calma e approccio scientifico. Ascoltiamo cosa dice Walter Ricciardi, membro dell'executive board dell'Oms, riguardo al numero di tamponi fatti. Ma ricordiamoci soprattutto che una organizzazione internazionale deve garantire pari partecipazione e pari trattamento a tutte le delegazioni. Non è questo il modo di gestire una cosa del genere: non certo per me, ma per il fatto che lì rappresento il Parlamento italiano. Li invitiamo a evitare che succeda di nuovo una cosa così imbarazzante ".

Anche dall’opposizione sono arrivate manifestazione di sostegno a Maniero mentre il movimento, in una nota, ha espresso stupore per quanto successo, considerando che “ Nel mezzo di un'emergenza che chiaramente non riguarda solo l'Italia, ma tutti i Paesi del mondo, sarebbe opportuno che un'istituzione come il Consiglio d'Europa ragionasse su modalità di partecipazione eque, eventualmente alternative agli incontri, così da dimostrare in questa particolare circostanza l'unione di intenti e la determinazione ad agire in maniera condivisa anche per affrontare le serie difficoltà che si stanno presentando per l'intera popolazione europea ”.

Infine ecco la "bordata", con Piernicola Pedicini che su scrive:" Francia, il capo della delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa Alvise Maniero sbattuto fuori arbitrariamente: i Francesi non fanno entrare gli Italiani perché forse hanno il CoronaVirus? Noi non faremo entrare i Francesi perché sicuramente non si fanno il bidet ".

