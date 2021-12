Perché i soloni dell'antirazzismo non si inginocchiano per Davide Giri?

8 giugno 2020, Montecitorio. Una sparuta delegazione di deputati dem si inginocchia nel mezzo dell'Aula. In prima fila c'è Laura Boldrini. La teatrale messa in scena è tutta dedicata a George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso durante l'arresto, e "alle piazze che dicono 'no' al razzismo e a ogni forma di discriminazione" . Se fossero coerenti con loro stessi, potrebbero (anzi, dovrebbero) fare lo stesso anche per Davide Giri, il ricercatore italiano ammazzato ad Harlem nei giorni scorsi. Magari verremo smentiti dai fatti a breve, ma crediamo difficile (persino impossibile) che questo accadrà. Il motivo? Semplice: perché Davide è bianco mentre l'assassino, il 25enne Vincent Pinkney, non solo è un afroamericano ma ha volutamente accoltellato il primo bianco che gli passava sotto tiro.

Ieri, in un commento pubblicato su Libero, Gianluca Veneziani notava la scarsa visibilità che i giornaloni stanno dando alla copertura dell'omicidio di Davide Giri. La stessa che oggi Federico Rampini ha notato anche sui giornali americani e in modo particolare sul New York Times. Anche qui le motivazioni sono presto dette e sono le stesse che porteranno Laura Boldrini, Lia Quartapelle e soci a non prendere nemmeno in considerazione l'idea che inginocchiarsi per Floyd e non per Giri li fa sembrare dei politicanti al soldo del politicamente corretto. Il punto è che un bianco ammazzato da un nero non scatena indignazione, nemmeno se l'assassinio è a sfondo razziale. Perché non giova alla causa.

Il cv di Vincent Pinkney è imbarazzante. Ha alle spalle un'aggrssione in branco che gli ha aperto le porte del carcere e l'ha rinchiuso in cella per ben quattro anni. Il branco con cui va a zonzo per New York, poi, è ben noto alle forze dell'ordine ed è la gang degli Ebk, acronimo che sta per "Everybody Killas" cioè "uccidiamo tutti". "L'aggressore pare sia un fanatico razzista che odia i bianchi. Mio figlio ha tutte le caratteristiche per essere bersaglio di uno così, pelle e capelli chiari" , ha raccontato al Corriere della Sera il padre di Roberto Malaspina, turista italiano che è stato attaccato pochi minuti dopo l'aggrssione a Davide ma che è riuscito a sopravvivere alla furia del killer. "È stato colpito senza un motivo, per il solo gusto di farlo" . In realtà Pinkney, un motivo, ce l'aveva eccome. Ed era, appunto, il colore della pelle delle persone che incrociava.